INTERVIU Daniel David, rectorul UBB: "Romanii au un nivel extrem de crescut de neincredere interpersonala"

Cat priveste felul in care romanii reactioneaza in conditii de pandemie, David crede ca "romanii au un nivel extrem de crescut de neincredere interpersonala, care se generalizeaza apoi si spre institutiile statului. Pandemia a amplificat sau macar a intarit aceasta neincredere, reflectata si de explozia teoriilor conspiratiei, care provoaca direct viziunea statala oficiala".: Sunt culturi/tari in care oamenii invata ca controlul comportamentului social se face mai ales prin pedepse si prin vanarea greselilor. In alte culturi, acestui mecanism i se adauga (si chiar il depaseste) unul de administrare a recompenselor. Conform psihologului olandez Hofstede si analizelor noastre din monografia dedicata psihologiei romanilor (David, 2015), Romania are un profil psihocultural caracterizat prin indulgenta scazuta, ceea ce ne incadreaza in prima categorie. In plus, avem inca o componenta puternica de colectivism, care adesea vine la pachet cu concentrarea puterii sociale. De aici deriva comportamentele individuale reflectate prin formularea dumnevoastra: "romanii nu respecta regulile decat sub amenintarea amenzii". In acest context trebuie spus insa ca apar tot mai frecvent si profiluri care refuza concentrarea puterii si vanarea greselilor; daca aceste caracteristici sunt dublate de alfabetizare stiintifica/educatie, atunci asistam la modernizarea Romaniei, dar daca se suprapun peste analfabetismul functional si lipsa de incredere in autoritati , alimenteaza teoriile conspiratiei.: Acest mecanism al supresiei este unul general uman. Cand un comportament vechi (rutina) este supus supresiei - adica este blocat/constrans -, la eliminarea constrangerilor reapare adesea cu intensitate mai mare, cu frecventa mai mare si/sau cu durata mai lunga. Problema noastra, mai mult decat a altora, este ca supresia a fost in tara unul din mecanismele principale de control al pandemiei (ex. am blocat vechea rutina, prin reglementari dure, dar oamenii nu au dezvoltat usor o noua rutina, asta si ca urmare a faptului ca autodisciplina nu este o caracteristica marcanta pentru noi).: Romanii au un nivel extrem de crescut de neincredere interpersonala, care se generalizeaza apoi si spre institutiile statului. Pandemia a amplificat sau macar a intarit aceasta neincredere, reflectata si de explozia teoriilor conspiratiei, care provoaca direct viziunea statala oficiala.: Noi avem tendinta sa exageram atat negativul, cat si pozitivul, adeseagenerand astfel pozitii bipolare, confruntationale intre diverse grupuri! Nu prea confruntam realist, non-defensiv, realitatea! Pandemia si schimbarea de paradigma ne pot reseta mintea, astfel incat sa pornim de la premise realiste, pe baza carora sa construim apoi o societate moderna. Avem un potential bun de inteligenta/creativitate, trebuie doar ca prin incredere si cooperare sa construim institutii puternice care sa-l foloseasca.: Clasa politica nu se "pogoara din ceruri", ci apare din societate si este validata de societate. Cand ajunge in pozitii de putere, adesea reintareste contextul prin care a ajuns la putere. Asadar, avem un cerc vicios, in care cauza si efectul isi schimba rolul si se intaresc reciproc. Speranta este ca uneori societatea sa aleaga lideri care corespund nu prezentului, ci tind spre/isi asuma un model cultural-ideal, iar acestia cand ajung in pozitii de putere sociala sa mai doreasca sa implementeze acest model. Este mai rar, dar se poate intampla si trebuie sa incurajam asta!: Da, la acest nivel pandemia poate sa devina o catastrofa, accentuand decalajele existente. Dar ar putea sa fie si o oportunitate, in care ne hotaram sa schimbam radical educatia in Romania, mizand pe digitalizare (dar nu numai!), astfel incat sa reducem decalajele, sa reducem rata de abandon scolar si de analfabetism functional si sa crestem nivelul de alfabetizare stiintifica. Iar resursele exista, atat cele nationale, cat si cele europene (in exercitiul financiar european 2021-2027), doar ca trebuie utilizate cu intelepciune. De noi depinde cum alegem sa ne raportam la pandemie, doar ca o catastrofa sau si ca un fenomen cu anumite zone de oportunitate.: Trebuie reformat invatamantul superior, acolo unde se formeaza profesorii. Acesti trebuie pregatiti bine/modern doar in cele mai bune universitati ale tarii, iar apoi trebuie sa aiba salarii atractive, infrastructura educationala adecvata si legi/regulamente prin care parerea lor sa conteze, generand astfel un statut social de prestigiu.: Este greu de spus acum. Inca se fac cercetari. Speculand insa, eu cred ca pandemia nu a durat inca (si sper sa nu dureze) suficient de mult pentru a produce mutatii psiho-culturale majore. A initiat insa o serie de miscari ireversibile, cum ar fi digitalizarea unor segmente sociale (ex. educatia, administratia etc.) si a aratat fata periculoasa a lipsei de educatie stiintifica, prin influenta mare a teoriei conspiratiei, fata la care, acum ca o cunoastem la magnitudinea pe care o are, stim ca trebuie sa reactionam sistemic si determinat.: Nu cred ca a crescut, doar ca a avut contextul in care sa se manifeste! Ce spune acest lucru? Spune tocmai ca religia are multa superstitie, astfel ca biserica are de lucru pentru a-i educa pe cei care doresc sa fie religiosi sa fie buni religiosi!: Din nou, acest profil este congruent cu cel mai general, de a exagera atat pozitivul, cat si negativul, in logica tezei-antitezei, adesea, ca sa folosesc logica hegeliana, fara sintezele adecvate! Pandemia a fost un context propice in care aceste lucruri s-au vazut mai bine si au fost intarite.: Greu de spus printr-un raspuns la o intrebare dintr-un text limitat caspatiu! In formulari simple, as spune insa: (1) pe termen mediu/lung prin educatie, avand increderea/cooperarea ca valori cardinale ale scolii, (2) iar pe termen scurt prin promovarea modelelor de succes, care mizeaza pe incredere, in spatiul public si in pozitiile de influenta sociala. Vestea buna este ca, asa cum am anticipat in 2015 (in monografia dedicata psihologie romanilor), odata cu implicarea activa a tinerei generatii la nivel social, nivelul de incredere interpersonala a crescut mult in Romania din 2012 in 2017, ceea ce ne da speranta! vezi aici: https://danieldavidubb.wordpress.com/2020/07/25/cum-mai-stam-cu-increderea-tot-mai-bine/)