INTERVIU Dr. Radu Tincu, despre explozia cazurilor de coronavirus: "Este efectul masurilor de relaxare, fara masuri de protectie"

Desi cifrele sunt ingrijoratoare, specialistii spun sa asteptam, totusi, evolutia imbolnavirilor din urmatoarele zile. Doctorul Radu Tincu, medic primar in cadrul sectiei de Terapie Intensiva - Toxicologie a Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, a explicat intr-un interviu acordat Ziare.com de ce avem aceasta situatie.Aceasta situatie este ingrijoratoare, insa trebuie analizata in contextul evolutiei din urmatoarele zile. Trebuie vazut daca se mentine trendul crescator, ar trebui sa vedem care sunt zonele de infectare. Este clar ca avem o transmitere accentuata in comunitate, in zonele de focar cum este Bucurestiul.Cu siguranta, aceasta situatie este efectul masurilor de relaxare, fara masuri de protectie. Vorbim in special despre reintoarcerea oamenilor din vacante si reintrarea lor in comunitate.Poate fi si situatia legata de reinceperea anului scolar. Peste tot in lume s-a inregistrat o crestere a numarului de cazuri in acest context.Insa nu cred ca aceasta reprezinta imaginea absoluta a inceperii anului scolar. Cred ca undeva la inceputul lunii octombrie vom avea o imagine reala a impactului epidemiologic pe care l-a avut deschiderea scolilor".Dr. Radu Tincu: In aproximativ 10-12 zile se va depasi capacitatea locurilor in spitale . In Bucuresti s-a depasit deja capacitatea. Nu mai sunt paturi la ATI.Intr-o astfel de situatie trebuie luate in calcul doua scenarii:este transferul pacientilor in spitalele din apropiere, insa aici intervine problema transportului, cum ii transportam si daca rezista acesti pacienti transferului. Pe de alta parte, nici in spitalele din vecinatate nu sunt suficiente paturi.care trebuie luata in calcul este transformarea altor spitale, din generale in Covid, iar in acest caz va fi afectata tratarea pacientilor non-Covid"."Cred ca acesta este, de fapt, primul val al Romaniei. Noi suntem acum in faza in care erau tarile europene la inceput. Cel mai probabil, daca se va continua in ritmul acesta, se vor reimpune unele masuri restrictive".Medicul a mai precizat ca in acest moment nu se impune reintrarea Romaniei intr-o stare de urgenta."Nu cred ca virusul gripal va pune probleme pentru ca exista posibilitatea vaccinarii.De asemenea, trebuie sa fim constienti ca, in absenta vaccinului, virusul SARS-COV-2 va creste. Insa vom putea face fata daca respectam regulile sanitare si se iau masuri restrictive acolo unde este nevoie".Pentru sezonul 2020-2021, Ministerul Sanatatii a achizitionat 3 milioane de doze de vaccin gripal, o cantitate dubla fata de anul trecut, in vederea imunizarii unui numar cat mai mare de persoane cu risc ridicat de imbolnavire.Citeste si: