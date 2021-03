INTERVIU Psiholog clinician: "Copiii nostri vor trai cu o trauma uriasa fata de tot ceea ce se intampla acum. Oamenii au dezvoltat foarte multe fobii"

Oamenii au dezvoltat foarte multe fobii in pandemie

Impactul RO-ALERT

"Copiii nostri vor trai cu o trauma uriasa fata de tot ceea ce se intampla acum"

"Oamenii care nu au nimic planificat m-ar ingrijora"

Cu siguranta, da. Sunt urmari deja, nu numai ca vor fi. Asta consider si asta constat din toata munca pe care noi o desfasuram in domeniul sanatatii mintale. Sunt oameni care au o temere atat de mare incat au dezvoltat foarte multe fobii in urma trecerii prin boala COVID-19. Chiar am in randul cunostintelor personale oameni care au dezvoltat diferite anxietati destul de serioase care ar necesita atentia unui specialist.Cum ne dam seama ca trecem printr-o perioada de trauma psihologica post COVID-19? Atunci cand observam modificari in comportamentul nostru pe care noi nu le aveam anterior acestei situatii. Cand constatam ca obiceiurile de zi cu zi s-au schimbat, ca ne este teama sa mai iesim din casa fara sa ne luam foarte multe mijloace de precautie, cand ne este teama sa discutam cu ceilalti oameni, sa ajungem in zone care sunt mai aglomerate sau cand ne izolam total. Chiar si atunci ca suntem foarte tristi si nu mai reusim sa ne revenim, chiar daca am iesit cu bine din starea de boala si cand vedem ca starea noastra de tristete continua si fara ca aceasta afectiune sa mai existe.N-as vrea sa raspund nici cu da nici cu nu. Intr-adevar aceasta situatie este perpetuata de mass media. Daca va uitati la orice post de televiziune o sa vedeti la fiecare cateva minute, zeci de minute rularea acestor avertismente cu privire la virus, cu privire la ce se intampla, vedem medicii care spun alarmati ca nu mai exista paturi in spitale , ca situatia este dramatica, ca va fi din ce in ce mai rau.Vedem autoritatile care ne transmit tot felul de mesaje. Sunt aceste alerte permanente despre virus care mentin starea aceasta de tensiune, mentin trauma. Tu iti dai seama ca esti prins intr-o capcana, ca nu ai oricum unde sa fugi in afara spatiului pe care ti-l creezi tu pentru siguranta.Este foarte greu sa construiesti partea aceasta de incredere. E o vorba romaneasca, increderea se castiga greu si se pierde repede. Din punct de vedere profesional, este foarte greu sa stabilesti ancore pentru persoana respectiva tocmai pentru ca este bombardat in permanenta cu aceste stiri alarmante. Totul este intr-o stare de alarma, de panica, RO-Alert-ul care te trezeste noaptea din somn care iti spune ca situatia a devenit si mai alarmanta si mai grava.: Eu chiar cred ca daca sunt persoane care sufera de sindrom post traumatic, la fiecare sunet de RO-ALERT acestea retraiesc cel putin unul dintre momentele care au declansat acest sindrom.Si acele megafoane care transmiteau mesaje sa stam in casa, sa pastram distanta... Noi nu am trait o situatie de razboi , nu am experimentat genul acesta de tensiune specifica unui conflict . Oamenii nu au trait anterior o asemenea pandemie, o asemenea situatie si nu au mecanisme de coping dezvoltate, nu stiu la ce sa se astepte, nu stiu ce se intampla pe viitor.Este o insecuritate, pentru ca nu ai niciun orizont de timp sa poti spune ca vei traversa aceasta perioada si iti va fi bine intr-un x timp. Ingrijorarea noastra, a adultilor, se transfera mai departe asupra copiilor. Copiii nostri vor trai cu o trauma uriasa fata de tot ceea ce se intampla acum, lucru pe care nu-l prea vad in comunicatele de presa si nici in explicatiile specialistilor.Nu neaparat sa fie mai ponderate. Mi-e clar ca strategia DSU si a tuturor factorilor implicati in combaterea pandemiei ar trebui sa includa o explicare cat mai in detaliu si mai constructiva.Doar mesajele lasate in aer care anunta ca situatia devine grava, ca situatia sanitara este si mai alarmanta, ca numarul de cazuri creste, carantinarea, inchiderea oraselor, produc lipsa de speranta, iar asta face atat de multe ravagii la nivelul psihicului! Tot acest efect se duce ca un bumerang in corpul nostru care va suporta la randul lui consecintele.: Sunt convinsa ca s-au declansat foarte multe alte probleme de sanatate , chiar cred asta. Noi nu contabilizam asta deocamdata pentru ca in continuare suntem in aceasta situatie cumva de alarma. Corpul nostru este pregatit sa supravietuiasca, adica se inarmeaza zi de zi cu aceasta forta de supravietuire careia trebuie sa-i faca fata. La un moment dat vom contabiliza si aceste aspecte.Nu numai. Avem nevoie de timp pana sa putem sa iesim sa ne uitam relaxati in jur si sa ne putem bucura de viata. Pana la urma despre asta este vorba, ca tu sa te poti bucura de propria viata, sa gasesti satisfactii si impliniri in ceea ce ti se intampla zi de zi.La nivelul fiecarui individ avem motivatii si cumva totul are un sens. Ei, asta spun, tot ce se intampla la nivel de comunicare guvernamentala ar trebui legat cu foarte multe mesaje si explicatii care sa incurajeze populatia. Nu doar pui punct dupa ce spui ca situatia paturilor din spitale este critica, numarul mortilor va creste, ne vom prabusi cu totii.Avem nevoie de aceasta ancora, pentru ca tu iti spui: << ok, voi rezista pana atunci, uite, mai e putin >> . Oamenii care nu au nimic planificat, pe mine ca psiholog clinician m-ar ingrijora. Eu m-as gandi imediat la un screening al depresiei si la ceea ce s-ar intampla mai departe cu acea persoana. Daca nu ai o ancora care sa prevada un viitor bun pentru tine, un sens pentru care sa traiesti, te gandesti imediat ce rost are tot.Depresia, tulburarea de stres postraumatic pe care cu siguranta cei din preajma persoanelor infectate au avut-o, sa nu mai spun de cei care au facut boala. Depresia, anxietatea accentuata sau alte afectiuni din zona aceasta psihologica pot fi declansate din cauza modificarii stilului nostru de viata, pot aparea insomnii, tulburari alimentare, tulburari obsesiv - compulsive.Daca aveam cumva o minima predispozitie spre tulburari obsesiv-compulsive, si ma refer aici la spalatul pe maini, la asigurari-reasigurari, imaginati-va ca toti acei oameni au spus: << Aha! Iata, aveam dreptate! Stiam eu de ce trebuie sa ma spal atat de des pe maini! >> . Cu alte cuvinte le-a intarit mesajul, stiau ei de ce trebuie sa fie asa de precauti. Cei care au o inclinatie spre zona aceasta, cu siguranta li s-a intarit convingerea ca este foarte bine sa procedeze astfel, ca au avut dreptate, ceea ce nu este neaparat un comportament sanatos.