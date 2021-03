Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Capitalei se intruneste pentru adoptarea unor masuri dupa ce incidenta a trecut de 3 la mie

Autoritatile vor decide care sunt masurile care se vor aplica in Capitala, dar si perioada de valabilitate a acestora.Cel mai probabil, avand in vedere Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta, se vor impune din nou restrictii pentru majoritatea domeniilor - HoReCa, spectacole, cinematografe si sali de jocuri.Masurile ar putea fi valabile in urmatoarele 14 zile.Rata de infectare in Bucuresti a fost, sambata, de 3,12 la mie, dupa ce in ultimle 2 zile s-au confirmat peste 900 de cazuri de infectare. Sambata, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat 906 cazuri, iar vineri 927.Rata de infectare a trecut de 3 la mie inca de vineri, cand era 3,05 cazuri la mia de locuitori.Municipiul Bucuresti a iesit din scenariul rosu in 25 ianuarie. Timisoara a intrat deja in carantina. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis sambata ca Timisoara intra in carantina timp de doua saptamani, alaturi de Giroc, Mosnita, Ghiroda si Dumbravita. Se asteapta ordinul DSU pentru momentul in care vor intra restrictiile in vigoare.