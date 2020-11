INVESTIGATIE Vaccinarea anti-Covid in Romania, pe mana omului de baza al liberalului Busoi

Fotomodelul care si-a mintit premierul

Un telefon de la Busoi

Un milion de euro de la Big Pharma pentru "asociatia lui Busoi" condusa de Baciu

Prapadul de la CNAS

Busoi, medicul-notar cu sotie notar si cu soacra-notar condamnata pentru spalare de bani

Baciu, ginerele Nasului de la Ilfov

In sfarsit, Baciu ajunge la masa ministrilor

Explicatiile lui Busoi

Baciu a condus un ONG care a primit, in 2016-2017, un milion de euro de la o importanta companie farmaceutica. Cea mai vizibila actiune publica a organizatiei lui Baciu a fost o campanie de publicitate electorala mascata pentru Busoi, intrerupta de la difuzare de CNA.Numele lui Andrei Baciu a intrat in atentia publica la jumatatea anului 2015, cand un ONG pe care formal il conducea, Asociatia SOS Drepturile Pacientilor, a inceput o campanie de informare pe care a lansat-o, insa, insusi Cristian Busoi , pe-atunci vicepresedinte PNL, presedinte PNL Bucuresti si aspirant la o candidatura la Primaria Capitalei din partea liberalilor.Campania ONG-ului condus de Baciu a presupus, printre altele, si spoturi publicitare difuzate la televiziunile trustului Intact, in special la Antena3.Iata unul dintre ele.Intentia anuntata a lui Cristian Busoi de a candida la Primaria Capitalei, care s-a si materializat la sfarsitul anului 2015, a fost considerata incompatibila cu prezenta lui in campania ONG-ului condus de Baciu, astfel incat, intr-o sedinta din 10 noiembrie 2015, cu unanimitate de voturi, membrii CNA au decis oprirea de la difuzare a spoturilor, pe motiv ca ele nu reprezinta altceva decat publicitate electorala mascata pentru omul politic Cristian Busoi, aspirant la candidatura din partea PNL si apoi la fotoliul de primar general al Bucurestiului.In timpul sedintei, in fata acuzatiilor membrilor CNA de publicitate mascata a candidatului Cristian Busoi facuta prin aceste spoturi, reprezentantul postului Antena 3, avocatul Daniel Ionascu - astazi presedintel executiv al partidului lui Dan Voiculescu - s-a scapat: "Un om politic, care are intentia de a candida, are dreptul sa aiba o asociatie?".Intrebarea lui Ionascu a ramas consemnata in procesul-verbal al sedintei CNA din 10 noiembrie 2015, obtinut de Ziare.com.Povestea candidaturii lui Busoi la Primaria Capitalei s-a stins in luptele interne din PNL-ul acelor ani, dar Andrei Baciu a mers mai departe. A ajuns aproape ministru al Sanatatii in Cabinetul Ciolos.A fost anuntat de premierul Dacian Ciolos , in zilele negre de dupa Colectiv , drept viitorul titular al portofoliului, insa a fost retras rapid, in circumstante doar partial lamurite.Pentru opinia publica, Romica-Andrei Baciu ramane fotomodelul care a pozat in chiloti si a fost retras dupa ce a fost propus ministru. Contactat acum de Ziare.com, premierul de atunci, Dacian Ciolos, in prezent europarlamentar, a declarat ca l-a ales pe Andrei Baciu dupa CV, dintr-o suma de propuneri primite timp de cateva zile, dupa care ar fi avut o discutie cu acesta.In care l-a mintit."Domnul Baciu m-a mintit, asta a fost problema, de-asta l-am retras. Dansul avea oarece experienta, inclusiv in afara Romaniei, insa nu mi-a spus ca nu si-a dat secundariatul (examenul de la finalul rezidentiatului, astazi echivalent cu examenul de medic specialist, n. red.)", si-a amintit fostul premier Ciolos.Potrivit acestuia, aceasta minciuna, "fie si prin omisiune", a fost motivul pentru care si-a retras propunerea facuta lui Romica-Andrei Baciu si anuntata deja oficial, alegandu-l pe Patriciu Achimas Cadariu , la acel moment prezentat drept tehnocrat, acum candidat din partea PSD pentru un fotoliu de parlamentar.Intrebat daca Busoi, important lider liberal la acel moment, a insistat in a-l propune pe Baciu pentru Ministerul Sanatatii, Dacian Ciolos a negat. Si-a amintit insa ca, dupa ce si-a anuntat intentia de a-l avea pe Baciu responsabil de domeniul Sanatatii in Cabinetul sau, a primit un telefon de la Cristian Busoi, care l-a felicitat."Mi-a spus ca am facut o alegere execelenta, ca domnul Baciu este un tanar profesionist remarcabil", a declarat Ciolos luni, 16 noiembrie.Presa vremii confirma. Busoi pare extaziat in fata competentelor tanarului Baciu.Imediat dupa aventura guvernamentala incheiata prost pentru el, dupa ce a fost retras inainte sa fie practic numit, Romica-Andrei Baciu s-a inscris in PNL si a primit functia de prim-vicepresedinte al filialei Sectorului 1. "Un tanar destept, harnic si curat", il descria presedintele PNL Bucuresti Cristian Busoi pe Baciu , la inscrierea in partid.Timpul a trecut, Baciu, conform CV-ului de pe site-ul Ministerului Sanatatii , a ajuns, pentru cateva luni, membru si chiar presedinte al Consiliului de Administratie al Spitalului Obregia din Bucuresti, apoi si-a luat examenul de medic specialist in noiembrie 2017, dupa care nu a mai lucrat nicaieri timp de doi ani si mai bine, pana a ajuns secretar de stat la Ministerul Sanatatii.In ciuda ratarii colosale care i-a ucis din fasa ambitiile politice, Andrei Baciu s-a descurcat uimitor de bine cu asociatia pe care o conducea si care-l promova intens pe Cristian Busoi. Pe banii marilor companii farmaceutice.De exemplu, in primul an in care firmele de medicamente au fost obligate sa declare public sponsorizarile, 2016, tanara asociatie al carei presedinte era Andrei Baciu, SOS Drepturile Pacientilor, fondata de doar un an, a primit de la AbbVie Romania aproape 200.000 de euro sponsorizare pentru "campanii publicitare". Restul pana la un milion de euro i-au fost dati asociatiei de aceeasi AbbVie pana la jumatatea anului 2017, majoritatea insa in baza unor contracte incheiate in 2016.Compania farmaceutica americana AbbVie, care in 2015 ocupa locul 11 in topul vanzarilor de medicamente in Romania, cu o cota de piata de doar 2,57%, a ajuns, in acesti doi ani, lider de piata in Romania, ocupand un segment de 12,4%, in special gratie bugetului de aproximativ 40 de milioane de euro anual alocat de stat - prin Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - pentru medicamentele pentru hepatita C. Buget pe care AbbVie il inghite in 2017 aproape integral.Cei mai multi bani dati de AbbVie in acesti doi ani catre ONG-ul condus de Baciu reprezinta sponsorizari de campanii vizand hepatita. Dupa 2017, sponsorizarile de la AbbVie pentru asociatia lui Baciu s-au oprit complet.Din 2014 si pana in mai 2016, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a fost condusa de Vasile Ciurchea, numit in aceasta pozitie de premierul din 2014, Victor Ponta . Ciurchea mai condusese institutia cativa ani mai devreme, in mandatul liberalului Eugen Nicolaescu , fiind atunci numit de premierul Tariceanu, acum aflat intr-o alianta cu Ponta.In vara lui 2016, DNA a inceput o ancheta penala impotriva lui Ciurchea, acuzat ca, prin contracte cu preturi umflate, a produs Casei, deci sistemului sanitar romanesc, un prejudiciu de 16 milioane de euro. In ciuda acestor acuzatii , Cristian Busoi, si el fost sef al CNAS, a laudat activitatea acestuia."Vasile Ciurchea este un om care a facut treaba la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate", a spus Busoi intr-un interviu fata in fata cu Bogdan Chirieac, al carui site a titrat imediat ca Busoi, pe-atunci inca lider important al PNL, "recunoaste" ca Ciurchea "a fost cel mai bun presedinte al CNAS".Trei ani mai tarziu, in 2019, in ciuda acuzatiilor procurorilor, ramase fara solutie in justitie , Ciurchea, partenerul de conferinte al lui Busoi , este numit din nou la sefia CNAS, de aceasta data de premierul Viorica Dancila Numele lui Cristian Busoi a ajuns si el de cateva ori intre copertile unor dosare penale. Acelasi denuntator din cazul lui Ciurchea, un director al HP Romania, Radu Enache, l-a parat procurorilor si pe Busoi."In anul 2013 HP a semnat cu CNAS un proiect de mentenanta pentru aplicatia ePrescription. Am fost informati de doamna Irina Socol ca presedintele Cristian Busoi solicita o suma de bani (cateva zeci de mii de euro). Initial am refuzat cererea, dar la solicitarea lui Busoi adresata doamnei Socol, am participat la o intalnire cu acesta si Irina Socol. In cadrul intalnirii a cerut explicit banii mentionati. Nu cunosc daca Siveco a transferat banii in contul lui Busoi", a declarat la DNA fostul sef HP Romania, Radu Enache, dupa cum relateaza Romania Libera.Intr-un alt dosar, cel al baronului PSD de Mehedinti, Adrian Duicu , bagat pentru scurt timp chiar si la arest, Busoi a picat pe interceptarile procurorilor.Cu toate astea, Cristian Busoi a evitat problemele cu legea. Nu la fel de norocoasa a fost si soacra sa, care in 2016 a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare de Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru spalare de bani.La nici 43 de ani, Cristian Busoi - care a ocupat in ultimii ani mai multe functii politice in tara, toate remunerate modest, dar si pozitia de europarlamentar, care vine la pachet cu un salariu generos - a ajuns sa aiba o avere neverosimila Presa a scris in repetate randuri despre apropierea dintre Busoi si actualul sef al SRI, Eduard Hellvig.Andrei Baciu este insurat cu una dintre fiicele lui Doru Laurian Badulescu, fost presedinte al Consiliului Judetean Ilfov, fost senator PSD si fost sef al privatizarilor in Cabinetul Nastase. Doru Badulescu este departe de reflectoare de ani buni. Cel mai recent, numele sau a aparut faimosul dosar de spionaj si coruptie la "privatizari strategice", cel in care au fost condamnati doi "consultanti" straini, Stamen Stanchev si Vadim Benyatov Don.Inca de la sosirea la minister, Baciu, de meserie chirurg, s-a aratat interesat de chestiunea vaccinarii. Conduce Grupul de lucru pentru vaccinare din cadrul Ministerului Sanatatii, calitate in care a avut mai multe aparitii publice.In chestiunea vaccinului anti-covid, chiar inainte de a fi numit formal "secund" al doctorului Gheorghita, Romica-Andrei Baciu a facut o gafa majora."Luni (16 noiembrie, n.red.) a avut o conferinta cu DSP-urile si a batut cu pumnul in masa cerandu-le sa transmita niste adrese ( aici si aici , n. red.) catre toate institutiile in legatura cu vaccinarea anti-covid, o prostie majora, din moment ce nu a existat vreo campanie de informare, nu s-a stabilit care va fi ordinea in cetatenii Romaniei vor primi vaccinul", ne-a declarat un medic.O alta sursa a declarat ca marti, 17 noiembrie, la intalnirea convocata la Cotroceni de presedintele Iohannis, Baciu a fost "certat" pentru initiativa de a comunica respectivele informatii, fara a preciza cine anume l-a admonestat pe secretarul de stat.In ciuda parcursului sau ciudat, in ziua de miercuri, 18 noiembrie, la 34 de ani, tanarul Romica-Andrei Baciu ajunge sa primeasca, in sfarsit, cuvantul la masa ministrilor din Guvernul Romaniei.Miercuri, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-covid in Romania, dr. Valeriu Gheorghita, a fost invitat de premierul Orban la sedinta de guvern, pentru a-l prezenta si pentru a face o scurta declaratie in fata ministrilor.Contactat cu cateva ore mai devreme de prezentarea sa formala de la Guvern, doctorul Gheorghita a evitat sa dea detalii despre componenta grupului de experti pe care-i conduce si atributiile fiecaruia in parte. "In aceasta perioada se definitiveaza componenta structurii, asa ca nu sint in masura sa va ofer la acest moment informatiile solicitate", a raspuns, printr-un sms, dr. Gheorghita.Medicul militar nu a mai raspuns la intrebarea legata de atributiile lui Baciu.Imediat dupa scurtul sau discurs, premierul i-a dat cuvantul tanarului Baciu, nu inainte de a-l prezenta drept cel care il va "seconda" pe medicul Gheorghita la conducerea grupului de specialisti care vor gestiona vaccinarea anti-covid in Romania."Sintem pregatiti pentru a demara si pentru a continua in continuare toate eforturile necesare pentru a implementa aceasta campanie de vaccinare intr-o maniera cat mai eficienta", a declarat, emotionat, de la masa sedintei de Guvern, Andrei Baciu.Ziare.com a incercat sa-i contacteze pe Cristian Busoi si pe Andrei Baciu. L-am gasit disponibil doar pe cel dintai, caruia i-am adresat cateva intrebari legate de relatia sa cu Romica-Andrei Baciu si cu asociatia pe care acesta a condus-o."Sunt intr-o relatie de colegialitate si prietenie cu Andrei Baciu, suntem colegi in PNL. Am colaborat cu Asociatia SOS, dar nu mai am informatii legate de asociatie de o buna perioada de timp", a declarat Busoi.El a negat, de asemenea, vreo legatura cu numirea lui Baciu ca secretar de stat la MS si in pozitia de conducere in campania de vaccinare anti-Covid. "Nu am o legatura cu numirea dlui Baciu in functia de SS (secretar de stat, n. red.), a fost numit de premier, iar despre pozitia in campania anti covid am aflat de la televizor", a transmis Busoi prin WhatsApp.Intrebat daca il considera pe Baciu pregatit pentru o astfel de pozitie in campania de vaccinare anti-Covid, Busoi a raspuns: "Da, este foarte pregatit, Andrei a dovedit ca este un om politic si un secretar de stat harnic, corect, care comunica foarte bine, implicat, bine vazut de media si stakeholderii din sanatate. Cunoaste foarte bine sistemul de sanatate."Despre milionul de euro primit drept sponsorizare de asociatia lui Baciu in perioada in care-l sprijinea dincolo de limitele legale pe Busoi, acesta a raspuns ca nu are prea multe date, dar ca banii nu au legatura cu campania sa pentru localele din 2016, la care, in cele din urma, nu a mai participat."Nu am prea multe date despre acest proiect, nu are nici o legatura cu campania din 2016 (oricum eu nu am candidat la nimic, in final, in 2016). Stiu doar, pentru ca am mai fost intrebat de presa, ca a fost un proiect complex, cu multi stakeholderi, un proiect auditat si care poate fi oricand evaluat si analizat, si stiu ca s-a derulat dupa 2016", a spus Busoi.Acesta a dat exemplul unei alte campanii de informare pe care ar fi sprijinit-o in 2015. "Campania de informare publica cu construirea unui mare spital derulata in 2015 in Bucuresti a fost o campanie sustinuta de mine in totalitate, care a respectat toate regulile si reglementarile", a raspuns Busoi, insa nu la aceasta campanie se referea intrebarea, ci la cea cu drepturile pacientilor.De altfel, in Bucuresti nu s-a construit niciun mare spital din 2015 pana in prezent, cu exceptia celui de oncologie pediatrica ridicat deja de asociatia Daruieste Viata. In fine, intrebat despre relatia cu seful SRI, Eduard Hellvig, Cristian Busoi isi reia discursul pozitiv la adresa acestuia: "Am fost coleg in PNL si in Parlamentul European cu dl Hellvig, nu am mai vorbit demult cu el, il apreciez mult pentru echilibrul, inteligenta, corectitudinea lui".Baciu in schimb a evitat dialogul. La numarul lui de telefon a raspuns o consiliera, care l-a scuzat precizand ca este intr-o intalnire si ca are agenda plina. Am obtinut totusi promisiunea de principiu ca am putea avea cateva minute de discutie cu demnitarul joi, 19 noiebrie, intre 12.50 si 13.00. Nu a mai raspuns nimeni la cele trei apeluri telefonice date in intervalul indicat.