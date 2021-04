Ministrul Sanatatii: "Situatia paturilor ATI destinate COVID-19 este mai buna decat saptamanile trecute". Cate locuri libere sunt in Romania

"Intr-adevar, situatia este mai buna decat in saptamanile trecute . In momentul acesta, avem la nivel national 247 de paturi de Terapie intensiva neocupate, conform raportarilor verificate ieri, la ora 17,00. (...) La nivel national, 247 de paturi libere pentru adulti, 32 paturi libere pentru copii. La nivelul Bucurestiului, 55 de paturi libere pentru adulti si 10 paturi libere pentru copii", a explicat ministrul.Mihaila a afirmat ca numarul de infectari cu SARS-CoV-2 raportat zilnic "respecta realitatea". Numarul de infectari raportat zilnic respecta realitatea si il verificam, impreuna cu numarul de paturi, din mai multe surse. De exemplu, pentru numarul de paturi am solicitat informatiile ieri pentru ora 17,00 si ele au fost concordante. Cele doua surse de informatii au fost Centrul de comanda de la Ministerul Sanatatii si Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei care ajuta la transferul pacientilor intre unitatile sanitare", a mentionat ministrul Sanatatii.