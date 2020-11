Iohannis: Acolo unde s-au luat masuri de carantinare, cresterea necontrolata de cazuri a incetat. Restrictiile vor ramane

Klaus Iohannis a fost intrebat, duminica, intr-o conferinta de presa, daca se va ajunge la carantinarea municipiului Bucuresti, avand in vedere ca multe dintre localitatile invecinate au intrat deja in carantina si a declarat:"Vedeti, carantinarea este o masura complexa de restrictionare a circulatiei in esenta, care permite controlul raspandirii pandemiei intr-o localitate. Avem deja de cateva saptamani masuri de carantinare luate si primele rezultate au inceput sa apara. Acolo unde s-au luat masuri de carantinare, cresterea aceea necontrolata de cazuri de pe o saptamana pe alta, in toate cazurile, a incetat, urmand sa se mentina restrictiile pana cand numarul de infectari incepe sa scada, dar nu doar intr-o zi, ci in mai multe zile consecutive, in asa fel incat sa se poate considera ca infectia nu se mai raspandeste galopant".Presedintele sustine ca intrarea in carantina "este o masura care si-a dovedit eficienta, insa problematica este nu masura in sine, ci efectul economic, fiindca restrictionarile respective au un efect economic negativ masurabil"."De aceea, expertii recomanda, dupa o analiza atenta, foarte amanuntita, unde se impune si unde nu se impune carantinarea. Din pacate, sunt destul de multe localitati care acum sunt propuse pentru carantinare, dar cred ca peste tot intr-un timp relativ scurt, de regula doua, trei saptamani, lucrurile reintra intr-o oarecare normalitate, deci pandemia nu dispare, insa se reintra pe cifre care corespund mediei nationale si, in acest fel, putem sa tinem epidemia sub control, actionand local si regional pentru aceasta", a mai declarat Iohannis.Mai multe localitati din jurul Capitalei au intrat in carantina in ultimele zile. De asemenea, sunt in carantina opt dintre resedintele judetelor din tara, dar si localitati mai mici.