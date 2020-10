Iohannis: Deocamdata situatia nu ne duce cu gandul la o carantina sau un lockdown

Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, daca in Romania nu se impune o noua carantina, avand in vedere numarul de imbolnoviri si faptul ca multe state europene au luat deja o astfel de decizie si a precizat: "Aflam de la buletinele de stiri si de la dvs si de la altii ca la noi pandemia e in extindere, dar in realitate lucrurile la noi au fost gestionate pana acum bine. Chiar statele despre care vorbiti au un numar de cazuri mult mai mare ca noi, chiar raportat si la populatie. Ei au fost nevoiti sa ia masuri drastice. Noi nu ne dorim acest lucru".Seful statului a precizat ca autortatile si romanii, impreuna, trebuie sa gestioneze pandemia."Spun de fiecare data autoritatilor si romanilor sa combata eficient raspandirea acestei epidemii. Noi cu masca, cu igienizare, iar autoritatile cu masuri, cum am spus si ieri extinderea locurilor la ATI. Nu ne dorim un asa numit lockdown. Deocamdata situatia nu ne duce cu gandul la o carantina sau un lockdown", a mai afirmat Iohannis.