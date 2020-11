Iohannis: Din martie si pana acum am dublat numarul de paturi de la ATI. Din pacate, nu este suficient

"Din aprilie si pana acum, sau din martie pana acum mai exact, am dublat numarul de paturi de la ATI. Deci, atentie, am dublat numarul de paturi de la ATI, pornind de la un numar deja destul de mare de paturi ATI, in comparatie cu alte sisteme sanitare din alte tari, insa se vede ca, din pacate, nu este inca suficient.In fiecare saptamana, prin efortul medicilor, prin efortul Ministerului, al domnului ministru personal, se adauga zeci de noi paturi de ATI si vom continua in acest ritm, fiindca ambitia noastra este ca la acest capitol sa fim cu un pas inaintea evolutiei pandemiei si rezultatele de pana acum au dovedit ca asa a fost si asa intentionam sa continuam", a declarat, duminica, presedintele Klaus Iohannis.Acesta a explicat ca presiunea pe sectiile ATI este n continuare foarte mare. "Numarul de decese provocate de acest virus necrutator este insa in continuare prea mare. La fel, presiunea pe sectiile de Anestezie si Terapie Intensiva se mentine la cote foarte ridicate si, de aceea, am hotarat, impreuna cu Ministerul Sanatatii, sa intensificam eforturile pentru cresterea capacitatii acestor sectii, deci capacitatea sectiilor ATI, la nivel national", a mai declarat seful statului.Sambata, 21 noiembrie, 1.132 de persoane infectate cu noul coronavirus erau internate la ATI.