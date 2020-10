Iohannis: Nu procesul electoral a dus la cresterea numarului imbolnavirilor de COVID-19. E posibil sa aiba legatura cu petrecerile de dupa alegeri

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"Nu cred ca are legatura cu alegerile locale, e posibil sa aiba legatura, in unele localitati, cu petrecerile care s-au facut dupa alegeri, ilegal. Au fost gasiti si amendati, dar probabil unii oameni au uitat, din entuziasm ca suntem in pandemie. Dar nu procesul electoral a dus la aceasta crestere a numarului de infectari", a declarat presedintele, intrebat daca numarul mare de cazuri de COVID-19 inregistrat are legatura cu alegerile locale.Cel mai mare numar de cazuri noi de COVID 19 inregistrate in 24 de ore a fost anuntat miercuri, 7 octombrie, acesta ridicandu-se la 2.958, totalul de imbolnaviri in Romania fiind de 142.570. De asemenea, a fost inregistrat cel mai mare numar de decese - 82, si cel mai mare numar de pacienti internati la Terapie Intensiva - 612. Printre cei decedati se afla si un adolescent de 18 ani care avea si alte boli grave asociate. Cele mai multe cazuri noi diagnosticate sunt in Bucuresti - 514, capitala fiind urmata de Iasi - 157, Alba - 117, Timis - 104, Prahova - 101.