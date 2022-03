Iohannis va publica azi decretul privind starea de urgenta si vom afla ce presupune

Starea de urgenta va fi instituita pe teritoriul Romaniei de la inceputul acestei saptamani, in contextul epidemiei de coronavirus.

Anuntul presedintelui Klaus Iohannis privind decretarea starii de urgenta este asteptat luni, in conditiile in care presedintele a precizat, sambata, ca va emite decretul la inceputul acestei saptamani.

Autoritatile au precizat ca nu toate masurile prevazute de lege vor fi luate in mod obligatoriu, mentionand faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19).

Conform legii, starea de urgenta este decretata de presedinte prin decret, contrasemnat de prim-ministru si publicat de indata in Monitorul Oficial al Romaniei, in 5 zile de la decretare trebuind solicitata incuviintarea Parlamentului.

Starea de urgenta se poate institui pe o perioada de cel mult 30 de zile, dar presedintele, cu incuviintarea Parlamentului, poate prelungi durata si poate extinde sau restrange aria de aplicare a acesteia.

"Am decis sa decretez stare de urgenta la inceputul saptamanii viitoate. Aceasta stare de urgenta va face posibila alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei. In acest fel, Guvernul va avea posibilitaeta sa aloce mai multi bani pentru domeniul sanatatii", a afirmat presedintele sambata dupa-amiaza, la ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii Cabinetului Orban.

La putin timp dupa anuntul presedintelui, Grupul de Comunicare Strategica a precizat: "Avand in vedere enuntarea in spatiul public/mediul online a posibilelor masuri care pot fi luate in cadrul starii de urgenta, fara a se mentiona faptul ca NU toate aceste masuri sunt luate in mod obligatoriu, mentionam faptul ca vor fi avute in vedere DOAR acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19).

Facem apel la responsabilitate si in acest caz in modul de prezentare a cadrului legal si a masurilor care pot avea legatura cu motivul pentru care a fost anuntata decizia referitoare la starea de urgenta", a transmis, sambata seara, Grupul de Comunicare Strategica.

Premierul Ludovic Orban a argumentat necesitatea instituirii starii de urgenta, prin nevoia unor proceduri de achizitie rapide, prin negociere directa, care sa poata fi derulate pentru cumpararea de materiale, de echipamente, de substante, de echipamente de protectie care in prezent pot fi obtinute cu dificultate din cauza cererii foarte mari.

De asemenea, a apreciat ca este nevoie de masuri care sa intareasca toate institutiile care sunt in prima linie a bataliei impotriva coronavirusului.

Ludovic Orban a precizat ca o alta masura care ar putea fi luata se refera la limitarea cresterii preturilor la medicamente si a enuntat si posibilitatea unor rechizitii daca este nevoie de spatii de carantina.

Ce este starea de urgenta

Conform OUG nr.1/1999 referitoare la starea de asediu si starea de urgenta, acestea privesc situatii de criza ce impun masuri exceptionale care se instituie in cazuri determinate de aparitia unor pericole grave la adresa apararii tarii si securitatii nationale, a democratiei constitutionale ori pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor unor dezastre.

Starea de urgenta reprezinta ansamblul de masuri exceptionale de natura politica, economica si de ordine publica aplicabile pe intreg teritoriul tarii sau in unele unitati administrativ-teritoriale care se instituie in urmatoarele situatii:

a) existenta unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea nationala ori functionarea democratiei constitutionale;

b) iminenta producerii ori producerea unor calamitati care fac necesara prevenirea, limitarea sau inlaturarea, dupa caz, a urmarilor unor dezastre."

Starea de urgenta se poate institui pe o perioada de cel mult 30 de zile.

Procedura

Starea de urgenta se instituie de presedintele Romaniei prin decret, contrasemnat de premier si publicat de indata in Monitorul Oficial al Romaniei.

Decretul de instituire a starii de urgenta se aduce neintarziat la cunostinta populatiei prin mijloacele de comunicare in masa, impreuna cu masurile urgente de aplicare, care intra imediat in vigoare.

Decretul se difuzeaza pe posturile de radio si de televiziune, in cel mult doua ore de la semnare, si este transmis in mod repetat in primele 24 de ore de la instituirea starii de urgenta.

In termen de cel mult 5 zile de la instituirea starii de urgenta, presedintele Romaniei solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate.

In situatia in care Parlamentul nu incuviinteaza starea instituita, presedintele Romaniei revoca de indata decretul, masurile dispuse incetandu-si aplicabilitatea.

In functie de evolutia situatiilor de pericol, presedintele Romaniei, cu incuviintarea Parlamentului, poate prelungi durata starii instituite si poate extinde sau restrange aria de aplicare a acesteia.

Ce trebuie sa prevada decretul

Decretul de instituire a starii de asediu sau a starii de urgenta trebuie sa prevada urmatoarele:

- motivele care au impus instituirea starii;

- zona in care se instituie;

- perioada pentru care se instituie;

- masurile de prima urgenta care urmeaza a fi luate;"

- drepturile si libertatile fundamentale al caror exercitiu se restrange, in limitele prevederilor constitutionale

- autoritatile militare si civile desemnate pentru executarea prevederilor decretului si competentele acestora;

- alte prevederi, daca se considera necesare.

Pe timpul starii de urgenta, autoritatile militare si civile au dreptul, potrivit legislatiei in vigoare:

➡ Sa limiteze sau sa interzica circulatia vehiculelor sau a persoanelor in anumite zone ori intre anumite ore si sa elibereze, in cazuri justificate, permise de libera circulatie;

➡ Sa efectueze perchezitii oriunde si oricand este nevoie;

➡ Sa efectueze razii;

➡ Sa exercite in mod exclusiv dreptul de a autoriza desfasurarea adunarilor publice, a manifestatiilor sau marsurilor;

➡ Sa efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, cand acestea se impun;

➡ Sa dispuna inchiderea temporara a unor statii de distribuire a carburantilor, a unor restaurante, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociatiilor si ale altor localuri publice;

➡ Sa dispuna rationalizarea alimentelor si a altor produse de stricta necesitate;

➡ Sa interzica circulatia rutiera, feroviara, maritima, fluviala si aeriana pe diferite rute;

➡ Sa inchida frontiera de stat, in intregime sau in zona in care a fost instituita starea de urgenta, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care raman deschise, precum si supravegherea frontierei pe toata lungimea sa".

