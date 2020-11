Tratament pentru coronavirus a la Calinic: "Folositi pe nas betisoare cu apa fierbinte, otet si sare. Asa prajiti Covidul!"

"Avem febra si-acum e problema daca ai. Dar... doar mortul nu are febra!", a spus prelatul BOR in timpul slujbei. Arhiepiscopul Argesului si Muscelului le-a dat sfaturi celor aproximativ 200 de credinciosi prezenti in legatura cu modul de lupta impotriva virusilor."Faceti gargara cu otet. Si un pic de sare. Nu uitati de apa calda. Covidul asta se teme de apa fierbinte. Si-atunci curatati gatul cu apa fierbinte si un pic de otet si sare. Nu-i chiar placut, dar fuge orice virus de isi rupe picioarele! Si-apoi betisoarele acelea, cum se fac testele, folositi-le la fel, cu amestecul acesta si pe nas. Asa prajiti Covidul! Tuica, o minunatie si ea! Faceti frectie cu tuica! Pe cap, pe spate, pe tot corpul!", a spus IPS Calinic, potrivit Adevarul.ro "Mananc mult usturoi. Usturoiul il tai si ung clantele usilor, acolo unde locuiesc. Pai stiu eu ce virus poate avea cel care apasa clanta? Dar mai ales nu o ating cu mana. Cu un prosop, cu o esarfa... faceti la fel! Sau deschideti usile cu genunchiul! Sau si mai bine, desfiintati usile!", a mai declarat arhiepiscopul Argesului si Muscelului.Totusi, la final, le-a recomandat credinciosilor sa poarte masca si sa pastreze distanta, sustinand ca "distanta pastreaza prestanta".Citeste si: IPS Teodosie ameninta ca va da in judecata autoritatile daca vor interzice pelerinajele de Sfantul Andrei: "Voi cauta cei mai iscusiti juristi, care deja m-au contactat"