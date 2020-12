IPS Hierotheos Vlachos din Grecia a facut vaccinul contra COVID-19. "Am fost vaccinat, altfel probabil ca nu as fi in viata"

"Vaccinurile stimuleaza sistemul imunitar al organismului pentru a combate virusurile. Am fost si eu vaccinat, pentru ca altfel probabil ca nu as fi in viata. In fiecare an sunt vaccinat antigripal. Voi fi vaccinat cu noul vaccin dupa aprobarile organizatiilor competente si decizia Sfantului Sinod si sugestiile medicilor mei tratati", a declarat IPS Hierotheos Vlachos,potrivit Romfea Citeste si: Un medic ATI de la Spitalul Suceava a fost rapus de COVID. Ovidiu Irimescu avea doar 46 de ani