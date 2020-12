IPS Perca, mesaj de Craciun: Lumina lui Cristos vine pentru toti cei care, in aceasta perioada, traiesc in teama fata de noul coronavirus

"Lumina lui Cristos vine pentru victimele razboaielor sangeroase si ale violentelor de orice fel, care provoaca nemaipomenite suferinte unor intregi populatii; vine pentru categoriile de persoane mai vulnerabile, copii, femei, varstnici. Vine pentru toti cei care, in aceasta perioada, traiesc in teama fata de noul coronavirus, pentru cei care se afla intr-o stare de nesiguranta si teama, teama pentru sanatatea personala sau pentru cea a rudelor si prietenilor. Vine pentru personalul medical, aflat "in prima linie" si care intretine licaririle de speranta in multe persoane lovite de COVID-19; vine pentru toti cei care depun eforturi uriase pentru a tine departe de omenire flagelul acestui virus periculos. Privind spre viitor cu multa preocupare, intalnirea cu Domnul Isus in Craciunul din acest an, in aceasta situatie dureroasa a istoriei sale, aduce totusi cu sine o mangaiere capabila sa reaprinda sperantele intr-un viitor mai frumos si linistit: 'lumina lumineaza in intuneric si intunericul nu a cuprins-o'", subliniaza arhiepiscopul.IPS Aurel Perca transmite "un cuvant de speranta si de mangaiere in aceasta perioada care intristeaza vietile noastre"."Traim o faza complexa a istoriei mondiale, care poate fi fericita daca primim viata cea noua adusa de Cristos! Tuturor oamenilor de bunavointa le repet cuvintele Sfantului Apostol Paul: fiti 'plini de bucurie in speranta, statornici in incercare, staruitori in rugaciune' (Rom 12,12). Exprim un gand special de apropiere si de sustinere fata de cei care se ocupa de sanatatea publica, de cei care, fie la locul de munca sau in scoli, traverseaza o faza delicata si complexa", afirma arhiepiscopul.Inaltul ierarh transmite o "binecuvantare arhiereasca" pentru apropiatele Sarbatori ale Nasterii Domnului si pentru Anul Nou 2021 si ureaza tuturor "Craciun fericit si luminat".CITESTE SI: VIDEO Drama primului roman condamnat la inchisoare pentru zadarnicirea combaterii bolilor: avea dizabilitati mintale grave si statea pe strazi