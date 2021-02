VIDEO IPS Teodosie, despre vaccinul anti-COVID si masca de protectie: "Nu sunt semnul Fiarei, sunt lucruri omenesti"

Arhiepiscopul Tomisului le-a raspuns ca "nu sunt semnul Fiarei, sunt lucruri omenesti. Semnul Fiarei este cu totul altceva, nu vaccinul, nici masca. Fiara, deocamdata nu e acuma venita. Urmeaza. Mai e mult pana vine Fiara", a raspuns ierarhul, conform Adevarul.ro Nu poti nici sa recomanzi, nici sa interzici acest vaccin . Fiecare trebuie sa-l faca in cunostinta de cauza. Nu este perfect, raspunde unor necesitati", a mai spus marti, 12 ianuarie, ierarhul, in cadrul aceleiasi emisiuni.Arhiepiscopul a mai declarat ca Biserica se ocupa de transmiterea unui adevar revelat absolut, nu sa fie vectori de transmitere a vaccinului."Ne pare rau ca am fost pusi in situatia aceasta. Patriarhia ne-a dat o recomandare, si e normal sa o dea. Cel mai mult vindeca rugaciunea, mai mult decat vaccinul. Eu m-am apropiat de oameni si n-am luat niciun virus. Trebuia sa ma imbolnavesc de 100 de ori".Va reamintim ca IPS Teodosie a declarat ca nu se vaccineaza deoarece "este alergic" si nu poate recomanda celorlalti sa faca ceea ce el nu va face.