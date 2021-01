Irlanda anunta cele mai dure restrictii de la inceputul pandemiei. Barurile si restaurantele, inchise pana la sfarsitul lunii martie

Rata de infectari cu Covid-19 aferenta unei perioade de 14 zile s-a marit de patru ori, la 819 cazuri la 100.000 de persoane, alimentata de noua tulpina, mai contagioasa, indentificata prima oara in Marea Britanie, si de relaxarea restrictiilor inainte de Craciun.Autoritatile au raportat miercuri un maxim record de 7.836 de cazuri."Lucratorii din sanatate, deja extenuati, se confrunta acum cu un tsunami deinfectii, chiar mai mare ca in primul val", a declarat premierul Micheal Martin intr-o conferinta in care a anuntat noile masuri.Guvernul a decis, miercuri, inchiderea majoritatii scolilor si a santierelor de constructie, pentru o perioada de cel putin trei saptamani, inasprind carantina care inchisese deja majoritatea unitatilor de cazare si a magazinelor, in timp ce vizitele la domiciliu fusesera interzise.Vicepremierul Leo Varadkar a declarat ca barurile si restaurantele din Irlanda ar trebui sa fie pregatite pentru faptul ca vor ramane probabil inchise pana la sfarsitul lunii martie, in timp ce tara asteapta livrarea a unor vaccinuri suficiente pentru a controla virusul.Numarul pacientilor cu Covid-19 din spitalele irlandeze a atins miercuri un nivel record de 921, peste varful de 881 atins in aprilie. Internarile pentru Covid-19 cresc cu 10% pe zi, potrivit oficialilor din sectorul sanatatii.Citeste si: Congresul SUA a respins o prima obiectie a victoriei lui Joe Biden