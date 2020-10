Premiera in Uniunea Europeana: "Cerem tuturor celor din tara sa ramana acasa"

Masurile vor intra in vigoare miercuri la miezul noptii (23.00 GMT) timp de sase saptamani, a precizat premierul intr-o alocutiune televizata, subliniind in acelasi timp ca scolile vor ramane deschise.Toate activitatile comerciale neesentiale se vor inchide si barurile si restaurantele vor servi doar alimente la pachet, a mentionat seful guvernului.''Cerem tuturor celor din tara sa ramana acasa'', a adaugat Micheal Martin.Numai persoanele cu un loc de munca considerat esential vor avea ''permisiunea de a se deplasa la serviciu'', a spus el.In plus, irlandezii nu isi vor putea parasi casele pentru a face miscare decat pe o raza de cinci kilometri in jurul locuintei, in caz contrar riscand amenzi.Scolile si cresele vor ramane deschise ''deoarece nu ne putem permite si nu ne vom permite ca viitorul copiilor si tinerilor nostri sa fie o alta victima a acestei boli'', a spus de asemenea premierul irlandez.Vizitele intre diferite locuinte si evenimentele interioare vor fi interzise, desi sportul profesional va fi permis in spatiu inchis.Masurile irlandeze sunt ''fara indoiala cele mai dure din Europa'', dar ''astazi este nevoie de actiuni suplimentare'', a admis premierul."Daca ne unim eforturile pentru urmatoarele sase saptamani, vom putea sa sarbatorim Craciunul in mod corespunzator", a spus el.Pandemia de coronavirus ucis cel putin 1.852 de persoane in Irlanda, potrivit ultimelor cifre oficiale.