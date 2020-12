Lockdown in Irlanda timp de doua luni. "Restrictiile o sa fie in vigoare pana cand masa critica a populatiei o sa fie vaccinata"

"Probabil ca la sfarsitul lunii februarie, sau la inceputul lunii martie, masa critica a populatiei o sa fie vaccinate. Aceste restrictii vor fi in vigoare pana atunci, potrivit irishtimes.com Observamo crestere exponentiala a numarului de persoane infectate. Daca isi mentin traiectoria, am putea avea 1.000 de cazuri noi pe zi inainte de Craciun si poate 2.000 inainte de revelion.Nu stim daca noua tulpina circula in Irlanda, dar ne comportam ca si cum asa ar fi", a declarat Leo Varadkar, premierul Irlandei, dupa ce reprezentantii guvernului au anuntat noile restrictii.Incepand cu 1 ianuarie, irlandezii nu mai pot primi musafiri acasa, nu vor mai putea sa calatoreasca in afara tarii, barurile si restaurantele vor fi inchise, se recomanda munca online, acolo unde se poate si doar companiile private isi vor mai putea chema angajatii la locul de munca.Magazinele vor fi deschise, dar fara a introduce promotii si reduceri, hotelurile vor putea servi masa doar pentru client, iar numarul maxim de participanti la nunti va fi de sase persoane din data de 3 ianuarie.Citeste si: Franta isi redeschide granitele cu Marea Britanie. Ce conditie trebuie sa indeplineasca calatorii