Irlanda introduce un formular de carantina obligatoriu. Amenzi de pana la 2.500 de euro si 6 luni de inchisoare

Guvernul de la Dublin analizeaza posibilitatea de a decreta obligatorie carantina, in prezent doar recomandata cu insistenta, a precizat Simon Harris.Cu incepere de joi si cel putin pana la 18 iunie, calatorii care sosesc in Irlanda vor trebui sa completeze un formular precizand adresa locului in care se vor izola."Este vorba despre masuri extraordinare, dar sunt necesare in aceasta criza de sanatate publica", a declarat ministrul Sanatatii.Contravenientii vor risca o amenda de pana la 2.500 de euro sau chiar sase luni de inchisoare Documentul, disponibil deja in terminalele de feriboturi si aeroportuare, dar pana atunci fara sa fie obligatoriu, va asigura o "urmarire mai precisa si rapida" consecutiva noilor cazuri."Formularul va servi la facilitarea controalelor pentru a verifica daca persoanele care ajung in tara raman acolo unde au declarat" ca vor sta in carantina, a adaugat ministrul sanatatii intr-o conferinta de presa.Sunt vizati toti calatorii indiferent de nationalitate, inclusiv din Regatul Unit care a exceptat sosirile din Irlanda de la masurile de carantina intrand in vigoare la 8 iunie.