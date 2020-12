Israelul, pentru a treia oara in lockdown partial. De cand se impun masurile

Restrictiile vor incepe duminica dupa-amiaza si deocamdata sunt programate sa dureze doua saptamani, a anuntat guvernul israelian.In cazul in care numarul de contaminari zilnice nu va scadea sub 1.000, masurile ar putea fi extinse pentru alte doua saptamani.Lockdown-ul partial inseamna ca vor fi interzise vizite in locuintele persoanelor care nu sunt membri apropiati ai unei familii. De asemenea, vor fi interzise reuniunile de peste 10 persoane in interior si de 20 de persoane in exterior.Deplasarile la distante mai mari de 1 kilometru de locuinta vor fi permise doar in cazuri exceptionale. Centrele comerciale si facilitatile de recreere vor fi inchise complet, iar restaurantele vor putea doar sa livreze consumatia.Scolile si gradinitele vor ramane deschise, insa cu restrictii.Numarul de noi contaminari cu SARS-CoV-2 a depasit marti 3.500 in 24 de ore in Iserael, pentru prima data din octombrie.Israelul si-a inasprit restrictiile de trecere a frontierei dupa ce a aflat ca noua tulpina de coronavirus detectata in alte tari ar putea fi mult mai contagioasa. Tuturor cetatenilor straini le-a fost interzis sa intre pe teritoriul tarii.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat ca sunt categorii exceptate de la aceasta regula, printre care diplomatii.Potrivit sursei citate, persoanele care sosesc totusi in Israel trebuie sa intre in carantina la un hotel, pentru cel putin 10 zile daca vor avea doua teste negative la coronavirus. Fara aceste teste ei ar sunt obligati sa stea in carantina 14 zile.Citeste si: Traditii de Craciun si Ajun in lume. Care este cea mai raspandita