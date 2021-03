Efectele uriase ale vaccinarii: Marea Britanie a ajuns la 22 de decese zilnic, dupa cele 1.823 inregistrate pe 20 ianuarie 2021. Cifrele relevante ale campaniei de imunizare

Israel

Israel este deja cunoscut drept un model de succes in privinta vaccinarii si a strategiei de gestionare a pandemiei de COVID-19. Marea Britanie are, de asemenea, un ritm accelerat de vaccinare. Beneficiile se vad deja in privinta cazurilor noi diagnosticate si a deceselor, care au scazut dramatic de la debutul campaniei de vaccinare.Ziare.com va propune o comparatie intre situatia in care se aflau tarile mentionate in cele mai negre perioade ale pandemiei, cand nu exista un vaccin pentru virus , si momentul actual.Israel a avut mai multe perioade critice in timpul pandemiei, cand cazurile zilnice au atins valori foarte mari. Cele mai multe cazuri noi de imbolnaviri au fost inregistrate in 23 septembrie 2020, cand 11.316 oameni au fost diagnosticati cu COVID-19.S-au inregistrat cresteri foarte mari si in intervalul 4 ianuarie - 3 februarie 2021, cand infectarile zilnice au variat intre 8.000 si 10.000.Cele mai multe persoane decedate s-au inregistrat in 20 ianuarie 2021, fiind vorba despre 101 oameni.Israelul a luat printre cele mai drastice masuri si a intrat in lockdown de trei ori, ultima data dupa inceperea campaniei de vaccinare, astfel incat riscurile sa fie mai mici pe perioada imunizarii.In 27 martie, 56,1% dintre israelieni primisera prima doza de vaccin, iar 50,7% dintre ei le facusera pe ambele. Au folosit vaccinul Pfizer si, potrivit datelor adunate de specialistii din Israel, serul a prevenit 98,9% dintre imbolnaviri la doua saptamani dupa a doua doza, fiind necesar un timp dupa imunizare pentru dezvoltarea anticorpilor in numar suficient de mare pentru a oferi protectie.In plus, datele din Israel arata ca o persoana vaccinata cu ambele doze Pfizer prezinta un risc de 1 la 1.000 de a se infecta cu COVID-19, potrivit Haaretz.com Beneficiile vaccinarii in masa din Israel se vad in numarul de cazuri noi si in decese. Cazurile au inceput sa scada treptat incepand cu luna martie, coborand de la circa 4.000 de infectari zilnice pana la aproximativ 500, cate au fost inregistrate in ultimele zile.In privinta deceselor, in luna martie cel mai ridicat numar a fost de 35 de persoane decedate. Pe 29 martie au fost raportate 12 decese, iar marti, 30 martie, Israelul figureaza cu 0 in dreptul mortilor cauzate de COVID-19.Marea Britanie a impus, de asemenea, de mai multe ori lockdown, cand situatia a scapat de sub control si s-au inregistrat zeci de mii de imbolnaviri zilnice. Varful a fost in 8 ianuarie 2021, cand 68.053 de oameni au fost diagnosticati cu COVID-19. Pe 30 martie 2021, Marea Britanie figureaza cu doar 4.040 de noi cazuri - o scadere mai mult decat evidenta.Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in intervalul 29 decembrie 2020 - 22 ianuarie 2021, cand au variat intre 33.000 si 68.000.Cea mai neagra zi in privinta deceselor a fost in 20 ianuarie 2021, cand 1.823 de oameni au murit. In intervalul 8 ianuarie - 3 februarie 2021 decesele zilnic au oscilat intre aproximativ 600 si 1.800.Pana la 30 martie 2021, 30.680.948 de oameni din Marea Britanie au primit prima doza, iar alti 3.838.010 au primit ambele doze. Varful vaccinarilor a fost atins in 20 martie, cand 844.285 de persoane au fost imunizate.Numarul cazurilor noi a scazut drastic in ultima perioada, in luna martie fiind raportate intre 4.000 si 6.000 de cazuri zilnice. Cele mai putine au fost in 28 martie, cand 3.862 de oameni au fost diagnosticati.O scadere a fost inregistrata si in cazul deceselor. Cele mai putine au fost inregistrate in 22 martie, cand doar 17 oameni au decedat. In ultima saptamana s-au raportat sub 100 de decese zilnice, iar pe 29 martie au murit doar 22 de persoane pe curprinsul Marii Britanii.