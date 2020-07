Israelul a anuntat numirea primului sau "tar" al coronavirusului, in contextul in care numarul de infectari a trecut de "linia rosie"

Israelul a inregistrat aproximativ 2000 de cazuri noi de contaminare in 24 de ore, conform celor mai recente date comunicate miercuri seara de Ministerul Sanatatii.Ministrul israelian al sanatatii, Yuli Edelstein, a afirmat anterior ca, daca se ajunge la 2000 de infectari pe zi, va fi acel "stegulet rosu" care va semnala necesitatea impunerii de noi restrictii, poate chiar un nou "lockdown" complet.Noul post de Manager de proiect national pentru coronavirus va fi ocupat de profesorul Ronni Gamzu, directorul Centrului medical Sourasky din Tel Aviv si fost director in Ministerul Sanatatii.Gamzu are "multi ani de experienta administrativa in domeniul sanatatii" si a creat un proiect pentru protejarea varstnicilor de coronavirus, a mentionat intr-un comunicat biroul premierului Benjamin Netanyahu.Numirea lui Gamzu vine dupa ce un alt fost director al centrului Sourasky, prof. Gabriel Barbash, a respins miercuri oferta lui Netanyahu de a prelua acest rol. Acesta le solicitase atat premierului cat si ministrului sanatatii sa ajunga la un acord asupra mandatului sau pana miercuri seara, in caz contrar urmand sa respinga propunerea, a scris Jerusalem Post.Marti, Gamzu saluta pe Facebook numirea lui Barbash, evocand "cea mai buna decizie pe care a luat-o guvernul de la inceputul acestei crize" si descriindu-l pe Barbash drept un om "hotarat, atent la detalii si care nu accepta un refuz".Pana in prezent in tara cu 9 milioane de locuitori au fost confirmate de la debutul pandemiei 56.085 de cazuri de contaminare, cu 23.310 vindecari, 273 de pacienti in stare grava si 430 de decese.La jumatatea lunii mai, numarul infectiilor anuntate zilnic era doar de ordinul a cateva zeci, crescand vertiginos dupa relaxarea de la sfarsitul lui mai.Acest al doilea val de infectari i-a adus si un val de critici premierului Benjamin Netanyahu, laudat pentru gestionarea primului val de contaminari.