Israelul a inaugurat un laborator de analize privind noul coronavirus, pe aeroportul din Tel Aviv

"Avem aici un sistem inovator cu un laborator pentru testarea rapida a calatorilor care sosesc sau pleaca de pe aeroport ", a declarat premierul Netanyahu, adaugand ca acesta ar putea "ajuta transportul aerian sa revina mai rapid, mai bine si mai eficient la normal"."Vrem sa putem reuni Israelul cu lumea", a adaugat el, dupa ce a refuzat sa fie testat pe aeroport, sustinand ca a facut deja acest lucru la biroul sau.Centrul deschis pe Aeroportul Ben-Gurion din Tel Aviv permite analiza la fata locului a testelor calatorilor, cu rezultate gata in sase ore.Costul testului este de 135 de sekeli (aproximativ 33 de euro) pentru rezultatul rapid si de 45 de sekeli (aproximativ 11 euro) pentru rezultatele in 14 ore, a declarat ministrul Transporturilor, Miri Regev, la ceremonia de inaugurare.Rezultatul va fi inscris si certificat intr-un "pasaport medical" care va permite evitarea intrarii in carantina, in special in Seychelles si Dubai.Dupa o crestere a nivelului de contaminari in septembrie, in urma caruia Israelul a inregistrat una dintre cele mai mari rate de infectare din lume, autoritatile au impus un lockdown la nivel national, care a condus la reducerea numarului de noi cazuri zilnice sub o mie.Israelul, tara cu noua milioane de locuitori, a inregistrat oficial 319.500 de cazuri, dintre care 2.600 de decese.