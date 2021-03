Israelul incepe revenirea la normal. Se deschid restaurantele, cafenelele si scolile

Aceste masuri, validate sambata seara de guvern, erau foarte asteptate de israelieni dupa iesirea progresiva a tarii din a treia sa carantina la mijlocul lunii februarie, devenita posibila in urma unei campanii de vaccinare in masa."Revenire aproape normala la normalitate", "Deschidere", "Revenire la normalitate, cu prudenta", titrau pe prima pagina principalele cotidiene nationale, respectiv Yedioth Aharonot, ziarul cel mai vandut in tara, Maariv si publicatia gratuita Israel Hayom. Este o zi formidabila , cu pasaportul verde, ne vom intoarce la viata", a declarat duminica premierul Benjamin Netanyahu, asezat la masa pe o terasa intr-o cafenea din Ierusalim impreuna cu primarul israelian al orasului, Moshe Leon.Sambata inca, israelienii trebuiau sa-si ia cafeaua la pachet, dar de duminica pot sa se bucure de ea pe terase. Barurile si restaurantele pot de acum sa se redeschida pentru detinatorii "pasaportului verde", permis acordat persoanelor care au primit doua doze de vaccin sau sunt vindecate de COVID-19.Aceasta redeschidere vine momentul potrivit pentru Netanyahu care joaca in fond cartea 'Vaccine Nation' ('tara vaccinului'), subliind o revenire la normal favorizata de o vaccinare intensiva pentru a incerca sa castige alegerile legislative din 23 martie, al patrulea scrutin in mai putin de doi ani. Ultimele sondaje ii crediteaza in prezent partidul Likud, de dreapta, pe primul loc, dar fara suficient sprijin la ora actuala pentru a forma un guvern cu aliatii sai.Mai mult de jumatate din cei 9,3 milioane de israelieni au primit o prima doza a vaccinului Pfizer/BioNtech, la care Israelul are un acces privilegiat in cadrul unui acord de comunicare a datelor biomedicale asupra efectelor vaccinarii. Circa 40% din israelieni au primit a doua doza de vaccin.