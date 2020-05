Israelul suspenda temporar obligativitatea purtarii mastilor in public din cauza caldurii

Ziare.

Cerinta de a purta masti va fi relaxata pana cel putin vineri, a precizat Ministerul Sanatatii, informeaza dpa.Elevii nu mai sunt obligati sa poarte mastile in timp ce se afla la scoala, iar cerinta a fost, de asemenea, suspendata in cladirile care nu au aer conditionat, a precizat ministerul.Cu toate acestea, acoperirea fetei cu masti trebuie sa continue in locurile unde oamenii se aduna.Anuntand decizia, ministrul sanatatii Yuli Edelstein a subliniat ca, desi masurile de protectie impotriva coronavirusului trebuie luate in serios, "valul de caldura poate fi el insusi periculos".Masura a fost luata in consultare cu cadrele medicale, a adaugat el.Serviciul meteorologic israelian a emis avertizari de canicula pentru mai multe regiuni pentru restul saptamanii, in timp ce se asteapta ca temperatura sa urce la 40 de grade Celsius pana vineri.Israelienii asteapta cu nerabdare unele masuri de relaxare miercuri, cand urmeaza sa se redeschida 136 de plaje, in conformitate cu norme stricte de igiena.Israelul a confirmat pana acum 16.650 de cazuri de coronavirus si 277 de decese legate de virus, potrivit Ministerului Sanatatii.Citeste si Israel: Aplicatie mobila care te avertizeaza daca te apropii de o persoana cu coronavirus