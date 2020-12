Israelul va incepe campania de vaccinare contra COVID-19 pe 27 decembrie

Aceste prime vaccinuri au sosit cu mare pompa la bordul unui avion de marfa al companiei DHL pe Aeroportul Ben-Gurion din Tel Aviv, intampinate de un Netanyahu zambitor."Aceasta este o zi de sarbatoare pentru Israel!", a declarat premierul, adaugand ca "se intrevede sfarsitul pandemiei"."Primele vaccinari vor avea loc pe 27 decembrie", a precizat Netanyahu ulterior in cursul zilei, intr-o conferinta de presa, adaugand ca serviciile de sanatate publica vor putea administra 60.000 de doze pe zi."Cer ca fiecare cetatean israelian sa fie vaccinat si, pentru asta, am cerut sa dau exemplul si sa fiu prima persoana vaccinata in Israel", a adaugat el, repetand o declaratie similara facuta mai devreme, fara a preciza insa cand se va intampla acest lucru.Israelul a cumparat in noiembrie opt milioane de doze de la Pfizer cu livrare programata incepand din ianuarie 2021, insa primele doze au sosit mai devreme, in ajunul Hanuka, Sarbatoarea Luminilor, celebrata incepand de joi."Maine urmeaza o alta expediere, iar ea va fi mult mai mare", a precizat Netanyahu.Israelul, care lucreaza la propriul vaccin, a comandat, de asemenea, sase milioane de doze de la laboratoarele Moderna.In total, aceste 14 milioane de doze pot proteja circa sapte din noua milioane de israelieni, vaccinarea implicand doua doze de persoana.Guvernul israelian a anuntat luni impunerea unei interdictii de circulatie pe perioada noptii in timpul celebrarii Hanuka, din cauza cresterii numarului de infectari inregistrate in ultimele saptamani.Autoritatile impusesera un al doilea lockdown la nivel national in septembrie, intr-un moment in care tara inregistra una dintre cele mai mari rate de contaminare din lume.Restrictiile au fost relaxate de atunci, insa numarul de infectii a crescut constant de la inceputul lunii noiembrie, depasind pragul de 1.500 de infectari noi pe zi si amplificand temerile cu privire la aparitia unui "al treilea val".Specialistii israelieni in sanatate publica au criticat insa impunerea unei interdictii de circulatie, sustinand ca aceasta este ineficienta pentru a lupta impotriva pandemiei intr-o tara care a inregistrat 349.916 contaminari, dintre care 2.934 soldate cu decese.Potrivit lui Netanyahu, Ministerul Sanatatii lucreaza in prezent la crearea unui "pasaport verde" care sa le permita persoanelor vaccinate sa intre in mall-uri sau sa obtina diverse servicii.Israelul nu a indicat daca intentioneaza sa ofere vaccinuri Cisiordaniei ocupate si Fasiei Gaza, doua teritorii palestiniene care au inregistrat, la randul lor, o crestere recenta a numarului de cazuri de COVID-19.Citeste si: Coordonatoarea AUR Italia explica cum a bautut la alegeri USR si PNL: Jumatate s-a datorat promovarii online si jumatate prezentei noastre fizice in teren