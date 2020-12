Israelul a intrat in lockdown a treia oara si a intensificat vaccinarile contra COVID-19

Daca se va intampla asa, acest lucru ar putea sustine sperantele lui Netanyahu de a fi reales in functie, dupa erori cum ar fi ridicarea primei carantine cu o declaratie prematura de victorie, in luna mai, aplicarea fara consecventa a restrictiilor si ajutoarele economice insuficiente.De la inceperea vaccinarilor, cu o saptamana inainte fata de Uniunea Europeana, sistemul de sanatate israelian a administrat 280.000 de vaccinuri, cele mai multe din lume.Autoritatile iau in considerare deschiderea unor centre de vacinari cu program de 24 de ore/sapte zile pe saptamana. Netanyahu doreste ca numarul vaccinarilor se se dubleze la 150.000 pe zi pana weekendul viitor.Acest ritm ar permite vaccinarea a jumatate din populatia Israelului de 9 milioane de persoane pana la sfarsitul lunii ianuarie. Israelul a inregistrat aproape 400.000 de cazuri de Covid-19 si 3.210 decese."De indata ce vom termina aceasta etapa, in 30 de zile vom putea iesi din coronavirus, vom putea deschide economia si vom putem face lucruri pe care nicio tara nu le va putea face", a spus Netanyahu intr-o declaratie la televiziune.Premierul conservator candideaza in alegerile din 23 martie, convocate dupa ce coalitia sa de guvernare s-a prabusit luna aceasta.Un sondaj publicat duminica de Institutul pentru Democratie din Israel a constatat ca 40,8% din populatie a acordat guvernului ratinguri in mare parte pozitive pentru gestionarea aspectelor medicale ale crizei, in timp ce 32,2% i-au acordat ratinguri mai ales negative.In ceea ce priveste aspectele economice, ratingurile guvernului au fost 52,8% negative si 19,7% pozitive.Carantina instituita duminica - a treia din tara - va dura cel putin trei saptamani si are ca scop reducerea infectarilor care se dubleaza in prezent la fiecare doua saptamani, a anuntat Ministerul Sanatatii.Vaccinurile inseamna ca "exista sanse foarte mari ca aceasta sa fie ultima noastra carantina", a declarat Sharon Alroy-Preis, sef al diviziei de servicii de sanatate publica a ministerului.Carantina interzice vizitele si limiteaza circulatia persoanelor pe o raza de un kilometru fata de locuinta, cu exceptia deplasarii pentru vaccinare. Magazinele neesentiale vor fi inchise, iar activitatile culturale suspendate.Citeste si: Livrarea in Turcia a vaccinului chinezesc contra COVID-19, amanata. Probleme la vama din Beijing