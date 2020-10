Israelul relaxeaza restrictiile de circulatie si redeschide gradinitele. Ultimele norme ramase, sfidate de ultra-ortodocsii evrei

Israelul a inceput prima etapa de relaxare a interdictiilor de circulatie impuse la nivel national din 18 septembrie. Copiii peste sase ani si adolescentii vor continua invatamantul online, de acasa, pe durata intregii etape.Zeci de mii de elevi ultra-ortodocsi au revenit insa la scolile primare religioase, dupa ce un rabin cunoscut a ordonat redeschiderea acestora, incalcand restrictiile guvernamentale. Rabinul Chaim Kanievsky a sfidat ordinele guvernului si in timpul primei perioade de interzicere a circulatiei in Israel, in martie, tinand deschise scolile ultra-ortodoxe si sustinand ca coronavirusul poate fi combatut prin evitarea barfelor si calomniilor si punand nevoile celorlalti mai presus de cele proprii.Kanievsky, in varsta de 92 de ani, s-a imbolnavit de COVID-19, dar a continuat sa lucreze la domiciliul sau dintr-o suburbia ultrareligioasa Bnei Brak de langa Tel Aviv. Ulterior, el si-a schimbat radical pozitia si a decretat ca oricine nu respecta instructiunile ministerului sanatatii este in situatia cuiva care urmareste sa comita o crima . Saptamana trecuta, el s-a razgandit din nou, dupa esecul unor negocieri cu guvernul.Ministrul educatiei, Zeev Elkin, le-a cerut ultra-ortodocsilor sa respecte legea, dar a recunoscut la postul de radio al armatei israeliene ca statul nu poate impune regulile 'in orice coltisor'.