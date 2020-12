Istoria vaccinurilor: Inainte de COVID-19 au existat doua secole de vaccinare si neincredere

1796: Ideea lui Jenner

1853: Primul vaccin obligatoriu

1885: Pasteur si rabia

Anii 1920: BCG, difterie, tetanos...

1944: Vaccin antigripal

1980: Variola eliminata

1998: Studiu fals, neincredere reala

2009: Esecul vaccinarii H1N1

2020: Poliomielita si teoria conspiratiei

Cu pustulele sale extrem de contagioase, variola a fost timp de secole o boala cumplita. In 1796, un medic englez, Edward Jenner, a venit cu ideea de a inocula o forma usoara de variola, Variolae vaccinae, unui copil pentru a stimula raspunsul imun. Procedeul functioneaza si astfel se naste "vaccinarea".In Regatul Unit, vaccinul impotriva variolei a devenit obligatoriu pentru copii in 1853. Aceasta prima vaccinare obligatorie a starnit o puternica opozitie. Oponentii au invocat "pericolul" de a injecta produse de origine animala, "motive religioase" sau "incalcarea libertatilor individuale".O "clauza de constiinta" a fost introdusa in legislatia britanica inca din 1898 pentru a permite persoanelor recalcitrante sa se sustraga de la vaccinare.La sfarsitul secolului al XIX-lea, Louis Pasteur a dezvoltat un vaccin impotriva rabiei plecand de la o tulpina atenuata a virusului. O injectare a fost efectuata cu succes in 1885 pe Joseph Meister, un copil muscat de un caine suspectat de rabie.Si in acest caz procedeul a suscitat suspiciuni - Pasteur a fost acuzat ca ar fi dorit sa obtina profituri prin producerea unei "rabii de laborator".Dupa dezvoltarea vaccinului contra febrei tifoide, la sfarsitul secolului al XIX-lea, anii 1920 au fost martori la proliferarea vaccinurilor - impotriva tuberculozei (BCG, 1921), difteriei (1923), tetanosului (1926) si tusei convulsive (1926).Tot in anii 1920 au inceput sa fie folosite sarurile de aluminiu ca adjuvant pentru cresterea eficacitatii vaccinurilor. Aceasta au fost ulterior o sursa de suspiciune din partea celor care se opuneau vaccinurilor, in special in Franta.Prima campanie de vaccinare impotriva gripei s-a desfasurat in 1944/1945 pentru protejarea soldatilor americani desfasurati pe fronturile din Europa.Treizeci de ani mai tarziu, prima campanie majora de vaccinare antigripala din Statele Unite "s-a incheiat in 1976 cu un dezastru", aminteste pentru AFP istoricul stiintific Laurent-Henri Vignaud. Cresterea in randul persoanelor vaccinate a numarului de cazuri de sindrom Guillain-Barre, o boala rara a sistemului nervos, "conduce la stoparea injectarii".Ultimul caz natural de variola a fost diagnosticat in Somalia la data de 26 octombrie 1977. Aceasta boala care a ucis aproximativ 300 de milioane de oameni in secolul XX, mai mult decat conflictele armate, a fost oficial declarata eradicata de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) la data de 8 mai 1980, gratie efortului global de vaccinare, care a inceput dupa Al Doilea Razboi Mondial.In 1998, un studiu publicat in prestigiosul jurnal medical The Lancet a sugerat o asociere intre vaccinarea ROR (rujeola, oreion, rubeola) si autism.Studiul s-a dovedit a fi un "trucaj" al autorului Andrew Wakefield. Insa, nici dezmintirea oficiala a revistei, nici lucrarile ulterioare care au demonstrat absenta acestei asocieri nu au reusit sa linisteasca temerile. Acest studiu este inca citat in mod regulat de cei care se opun vaccinurilor.In 2009, o pandemie de gripa H1N1, cauzata de un virus din aceeasi familie cu gripa din 1918, a determinat OMS sa traga semnalul de alarma. Au fost organizate campanii de vaccinare, insa epidemia s-a dovedit mai putin grava decat se prevazuse, provocand 18.500 de morti Milioane de doze au fost aruncate, iar acuzatiile de gestionare necorespunzatoare au consolidat neincrederea in privinta vaccinarii in numeroase tari, unde "antivaccinistii" au evidentiat cazuri de efecte secundare, totusi rare.Eradicata oficial din Africa din august 2020 datorita unui vaccin, poliomielita rezista insa in Asia, Pakistan si Afganistan, unde aceasta boala, care duce la paralizie la copiii mici, ramane endemica.