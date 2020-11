FOTO Baza pentru decontaminarea autospecialelor si personalului care transporta pacientii COVID, instalata langa Romexpo

"Prin acest demers realizam o mai buna acoperire a zonei de competenta si obtinem o scadere semnificativa a timpilor de deplasare si de asteptare in vederea decontaminarii, pentru resursele de interventie In ceea ce priveste baza pentru decontaminare amplasata in cadrul Sectiei de Protectie CBRN, din Soseaua Garii Catelu, in ultimele 7 luni au fost decontaminate peste 14000 de autospeciale si peste 42000 de persoane.In aceasta baza au fost efectuate recent modificari ale modului de organizare, pentru adapatare la conditiile meteorologice. In acest sens, au fost amplasate 3 containere incalzite pentru inlocuirea corturilor, in zona de asteptare post-decontaminare", a transmis ISU Bucuresti.