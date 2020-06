Italia: 122 de cazuri noi de coronavirus. Cel mai mic numar de la izbucnirea epidemiei

Ziare.

Primul caz de transmitere locala a fost anuntat in Italia in data de 20 februarie. Pe 26 februarie, Italia avea 76 de cazuri noi, iar acest numar a crescut brusc la 252 in ziua urmatoare si a cunoscut apoi o crestere dramatica pana la sfarsitul lunii martie.In urma datelor comunicate marti de Agentia de Protectie Civila italiana, numarul total al infectarilor a urcat la 238.833, iar bilantul deceselor a crescut cu 18 victime si a ajuns la 34.675.Numarul deceselor anuntate marti este cel mai mic raportat de autoritati dupa data de 2 martie.O alta veste pozitiva vizeaza cazurile active, al caror numar a scazut cu peste o mie in comparatie cu ziua de luni si a ajuns la 19.573. Acest parametru a atins valoarea maximala - 108.000 - in data de 19 aprilie.Italia este una dintre tarile care au fost cel mai grav afectate de pandemia de COVID-19. Autoritatile de la Roma au decretat carantina nationala la inceputul lunii martie si primele masuri de relaxare a restrictiilor au fost adoptate gradual la inceputul lunii mai.