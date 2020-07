Masura drastica impusa de Italia pentru romani: 14 zile de carantina

Oficialul italian a mai precizat ca masura este deja in aplicare pentru toate tarile din afara Uniunii Europene si din afara spatiului Schengen.Speranza a accentuat in mesajul sau ca virusul nu a fost "invins si continua sa circule. Din aceasta cauza, trebuie sa fim precauti si atenti.Masurile au au fost considerate necesare dupa ce in urma cu cateva zile tara noastra a deposit o mie de cazuri de coronavirus confirmate in 24 de ore, devenind, astfel, unul dintre principalele focare din Europa, scrie Il Messagero.Publicatia italiana scrie ca ieri, 23 iulie, doua romance care au ajuns in Peninsula cu un autocar din Bacau au fost confirmate pozitiv. Acestea lucrau ca ingrijitoare la Roma.Corriere della Sera noteaza ca mai multe tari din afara UE si a Spatiului Schengen sunt exceptate de la obligativitatea carantinei. Este vorba de Maroc, Algeria, Tunisia, Georgia, Canada, Uruguay, Thailanda, Coreea de Sud, Japonia, Australia, Noua Zeelanda si Rwanda.In Italia lucreaza aproximativ un milion de cetateni romani, majoritatea in sectorul constructiilor si in servicii de asistenta. Reintensificarea epidemiei in Romania si Bulgaria, cu efectul deciziei carantinei in Italia, va avea sigur un impact puternic asupra sectorului de asistenta la domiciliu, noteaza, la randul sau, cotidianul La RepubblicaItalia a interzis joi intrarea pe teritoriul sau a persoanelor din Serbia, Kosovo si Muntenegru, pentru a evita primirea de cazuri de coronavirus, informeaza Agerpres care citeaza Reuters. Ministrul sanatatii, Roberto Speranza, a declarat ca "in lume epidemia este in cea mai grea faza. Avem nevoie de atentie maxima pentru a apara progresele facute pana acum".