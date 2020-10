Semi-izolare pentru o luna. Italia inaspreste restrictiile dupa un numar record de noi infectii cu Sars-CoV-2

Cinematografele, teatrele, salile de gimnastica si piscinele se vor inchide incepand de luni si pana la 24 noiembrie, potrivit acestor restrictii noi, iar barurile si restaurantele isi vor inceta activitatea dupa ora 18.00, au anuntat serviciile premierului.Aproape 20.000 de noi cazuri de coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Italia, potrivit bilantului anuntat de autoritati sambata, un record national. In total, peste 500.000 de cazuri de infectare si 37.000 de decese au fost inregistrate in prima tara europeana afectata dur de pandemie."Semi-izolare pentru o luna", titreaza cotidianul La Reppublica, subliniind ca Giuseppe Conte nu a depus prea multe eforturi pentru a-i linisti pe liderii regiunilor care au luat masuri mai putin drastice pentru a salva companiile puternic afectate de izolarea din primavara.Scolile si gradinitele vor ramane deschise, in timp ce 75% dintre cursurile la licee si universitati vor avea loc online. Populatia a fost indemnata sa evite pe cat posibil transportul in comun si deplasarile in afara comunitatii.Noile masuri au fost anuntate la cateva ore dupa o manifestatie cu zeci de sustinatori ai extremei drepte care au protestat fata de izolare, care au infruntat fortele de ordine in noaptea de sambata spre duminica in centrul Romei.Aproape 200 de militanti mascati apartinand unei grupari neo-fasciste Forza Nuova au lansat proiectile catre politisti si au incendiat pubele. La Napoli , incidente au izbucnit deja din noaptea precedenta.Acestea au avut loc ca urmare a deciziilor luate saptamana acesta de a impune izolarea in trei regiuni: Lazio, Lombardia si Campania.Dar guvernatorii regiunilor au avertizat ca inchiderea afacerilor va provoca tensiuni sociale in momentul in care izolarea din primavara a impins Italia in cea mai grava recesiune economica de dupa razboi.