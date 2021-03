Italia ar putea intra in lockdown incepand de luni. Pana cand vor fi mentinute restrictiile

Cabinetul premierului Mario Draghi a dat unda verde decretului care plaseaza regiunile in zone de risc inalt, "zone rosii", daca se inregistreaza peste 250 de cazuri pe saptamana la 100.000 de locuitori. Italia a inregistrat 25.673 de noi infectii joi si 373 de decese din cauza Covid-19, totalul victimelor fiind de 101.184.Regiunile care se confrunta cu blocarea totala de luni sunt: Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Piemonte, Marche si provincia Trento.Provinciile Campania si Bolzano se afla deja in zona rosie si vor ramane astfel, in timp ce Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria si Aosta vor fi aproape de zona portocalie.Sardinia a fost plasata luna aceasta in zona cu cel mai scazut risc si autoritatile considera ca nu vor mai fi cazuri. Restrictiile vor fi mentinute pana in weekendul de Pasti, in timpul caruia intreaga tara, in afara de Sardinia, va fi inclusa in zona rosie.