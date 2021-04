Italia intra in lockdown de trei zile cu ocazia Pastelui catolic. In ce conditii se va desfasura slujba

Toate regiunile se afla acum in "zona rosie" - cel mai inalt nivel de restrictii - intrucat tara se lupta cu un al treilea val al pandemiei, cu aproximativ 20.000 de cazuri noi pe zi.Deplasarile neesentiale sunt interzise, dar oamenilor li se permite sa stea la masa de Paste in casele lor impreuna cu alti doi invitati.Bisericile sunt, de asemenea, deschise, dar credinciosilor li s-a cerut sa participe la slujbele religioase care se desfasoara in apropierea caselor lor.Pentru al doilea an consecutiv, Papa Francisc isi va transmite mesajul de Paste din piata Sfantul Petru goala.Dupa sfarsitul acestui weekend de sarbatoare, diferite regiuni vor ramane in restrictiile "zonei portocalii" sau "zonei rosii" pana la sfarsitul lunii.Guvernul italian a anuntat ca 70.000 de ofiteri de politie in plus vor ajuta la supravegherea la nivel national a respectarii regulilor.Restrictiile din Italia apar in timp ce tarile din intreaga Europa incearca sa controleze o crestere a cazurilor de virus, luptand in acelasi timp cu intarzierile de vaccinare In total, 110.328 de persoane au murit din cauza coronavirusului in Italia si au existat 3.629.000 de infectii confirmate.