Italia ar putea introduce lockdown de Craciun si Anul Nou. Care ar fi restrictiile

Italia a mai relaxat masurile, astfel ca doar duminica, 13 decembrie, au fost raportate 484 de decese cauzate de COVID-19, fiind tara europeana cu cel mai mare numar de morti , potrivit Reuters Guvernul din Roma ar putea pune Italia sub lockdown in intervalul 24 decembrie - 2 ianuarie. In acest caz, ar exista restrictii de circulatie , oamenii ar iesi afara din casa doar pentru a-si procura cele necesare, iar barurile, restaurantele si alte magazine care nu sunt indispensabile ar fi inchise.O decizie ar putea fi luata luni, 14 decembrie, fiind convocata o intalnire intre oficiali."Multimile sunt nejustificate, irationale, iresponsabile", a spus Francesco Boccia, ministrul italian pentru afaceri regionale, pentru cotidianul La Repubblica.