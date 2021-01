Livrarile dozelor de vaccin contra COVID-19 continua sa intarzie. Italia va intreprinde actiuni in justitie impotriva Pfizer

"Protectia sanatatii cetatenilor italieni nu se negociaza", a atentionat Domenico Arcuri intr-un comunicat. "Campania de vaccinare nu poate fi incetinita si cu atat mai putin in ceea ce priveste administrarea dozelor de rapel pentru numerosii italieni care au primit deja prima doza", a adaugat el.Vineri, Pfizer si asociatul sau BioNTech au anuntat in mod inopinat ca nu sunt in masura sa furnizeze cantitatea de doze la care s-au angajat, declansand nemultumirea unor tari europene, deja criticate pentru incetineala cu care se desfasoara campania de vaccinare.A doua zi alianta americano-germana Pfizer/BioNTech a dat asigurari ca a pus in aplicare "un plan" pentru a limita la o saptamana intarzierile din livrarile vaccinului lor, in conditiile in care Europa avea temeri ca livrarile ar putea fi intarziate intre "trei si patru saptamani".Cu toate acestea, potrivit lui Arcuri, Roma a fost informata de Pfizer ca intarzierile de livrari se vor prelungi.Italia, care s-a confruntat saptamana aceasta cu o reducere cu 29% a livrarilor de doze de vaccin care ii erau destinate, este ingrijorata in special pentru administrarea celei de-a doua doze personalului sanitar, prima categorie vaccinata in aceasta tara care a imunizat pana acum in jur de 1,2 milioane de persoane.Pfizer a informat Italia ca "nu doar dozele ce nu au fost livrate saptamana aceasta, unilateral si fara preaviz, nu vor fi livrate saptamana viitoare, ci si ca va exista o usoara reducere a livrarilor", a mai spus Arcuri.Vineri, comisarul guvernului italian pentru gestionarea epidemiei a declarat ca "a trimis un raspuns oficial catre Pfizer Italia, in care isi exprima deceptia" si "cere restabilirea imediata a cantitatilor ce trebuie distribuite".Citeste si: Cele mai afectate zone din tara. Municipiul Bucuresti ramane in top