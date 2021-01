Rasfatatul Sputnikului, Iulian Capsali, s-a infectat de doua ori cu COVID-19. "Nu are legatura cu masca. Cine spune ca te protejeaza, ori e tampit, ori minte deliberat"

In 20 decembrie, anunta pe Facebook ca s-a infectat din nou in urma cu 18 zile, povestind cum decurge boala, ce simptome are, dar si ce tratament ia.El povesteste ca este restabilit fizic in proportie de 90%, fiind in convalescenta. In plus, sustine ca boala a fost mai severa decat la prima infectare, din martie."Nu are nicio legatura cu masca - cine spune ca te protejeaza ori e tampit, ori minte deliberat. Peste 90% din masti sunt neconforme, deci masca e o simpla iluzie", a scris el pe Facebook.Ulterior, a povestit cum au luat aproape toti membrii familiei, sustinand ca, cel mai probabil, unul dintre copii l-a luat primul.A vorbit si despre tratamentul pe care l-a luat, incluzand si un "tratament chinezesc"."Bine, pe langa tratamentul homeopat care e specific gripei, deci nu e ceva iesit din comun, am avut sansa unui medicament chinezesc, AGRIPAVI, pe care-l aveam in casa, daruit de un prieten prin septembrie, dar in care nu aveam mare incredere. Am zis hai sa-l incerc, daca tot il am. A mers excelent, mult peste asteptari, in combaterea problemelor la plamani", a mai scris el.Mai vorbeste si despre medicamentatia administrate in spitale , pe care o numeste "criminala"."Tratamentele sunt, in anumite spitale, de o cruzime fara margini, total obtuze. NU POTI TRATA UN BOLNAV CONFORM UNUI PROTOCOL! Este un OM, diferit de celalalt, care reactioneaza diferit la boala.Nu mai vorbim ca de starea psihica a bolnavului conteaza vindecarea in proportie covarsitoare!Criminala este si oprirea medicamentatiei la persoanele cu boli cronice, ca si pastrarea protocolului Covid-19 in cazul in care medicamentele aveau efecte adverse care interferau cu bolile preexistente. Practic, pacientii au fost omorati", scrie Iulian Capsali.De-a lungul timpului, a mai declarat ca "isteria mediatica in legatura cu COVID-19 este nejustificata", sau ca "pandemia este instrumentalizata pentru a impune, pe termen lung, forme inacceptabile de control social si de ingradire a drepturilor si libertatilor democratice"."Despre ce rahat de pandemie vorbim cand decesele din acest an, la nivel national, sunt cam la aceleasi cote cu anul precedent, conform INS! Asistam cu totii la ridicarea unui nou cult simoniac-progresist, in care vaccinul, idolul elitelor corporatocrate, folosit in suprimarea Libertatii, trebuie sa se substituie, fiind noul cult soteriologic (salvationist), trebuie prin urmare sa-L inlocuiasca pe adevaratul Mesia", mai declara el.Citeste si: Elena Lasconi a angajat un consilier personal in varsta de numai 20 de ani. Ce atributii va avea