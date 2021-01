UPDATE VIDEO Secretarul de stat Moldovan anunta ca Ivermectina nu este in prezent eficienta in tratamentul COVID-19. Ministerul Sanatatii a cerut o opinie de la Agentia Medicamentului

Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, daca ia in calcul realizarea unor studii legate de Ivemectina in tratamentul COVID-19."Am cerut o opinie de la Agentia Nationala a Medicamentului", a afirmat ministrul."Practic, Ivermectina este un medicament antiparazitar folosit atat in uz uman, cat mai ales in uz veterinar. Ca utilizare umana se recomanda mai ales sub forma unor creme, in tratamentul acneei rozacee, de exemplu, astfel incat nu este un medicament actualmente care sa dovedeasca eficienta in tratamentul infectiei COVID Studiile pe care se bazeaza utilizarea ivermectinei sunt deocamdata inconsistente, pot sa spun, din punct de vedere stiintific. Si consideram ca este un risc de a folosi astfel de medicamente care inca nu au fost testate si considerate sigure si eficiente in tratamentul COVID", a explicat Moldovan, intr-o conferinta de presa.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat ca a cerut Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale o opinie cu privire la folosirea Ivermectinei in tratamentul anti-COVID-19.Ministerul Sanatatii a semnat, zilele trecute, o comanda de inca 9 milioane de vaccinuri anti-COVID-19 de la compania germana CureVac.