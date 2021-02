Ivermectina, tratamentul controversat care se foloseste pentru deparazitarea animalelor, ar putea sa fie administrat pacientilor cu COVID-19

Carmen Dorobat, fostul manager al Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, a anuntat ca medicamentul o sa fie introdus in studiile clinice conduse de centrele universitare din Romania.Ea a declarat, pentru Ziarul de Iasi , ca tratamentul administrat bolnavilor de COVID-19 nu s-a modificat chiar daca au inceput sa apara tulpini noi. Totusi, mai spune ea, exista o noutate. "Ca noutate insa, foarte mediatizata Ivermectina, medicament care se gaseste sau se gasea in farmaciile veterinare, urmeaza sa fie introdus in centrele universitare din tara printre care si Iasul, sub forma de studiu clinic. Deci va fi administrata.Medicamentul se utilizeaza deja in SUA si, in urma cu aproximativ cateva zile, maximum o saptamana a fost acceptat in Franta", a declarat Carmen Dorobat.