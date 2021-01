Cat de periculos este medicamentul Ivermectina pentru oameni. "Cineva lanseaza o bomba si multa lume merge pe aceasta cale toxica"

Ivermectina poate duce la orbire

Medicii veterinari nu au voie sa prescrie tratament uman

Ivermectina, recomandata cu vehementa de Gigi Becali

Ce este Ivermectina

Medicul veterinar Aurelian Stefan a spus la Digi24 ca a primit telefoane in legatura cu acest medicament."Acest medicament este folosit pentru problemele cauzate de paraziti externi din gama scabie, alte parazitoze mai profunde ale pielii, dar sub nicio forma nu recomandam si nu vad de ce ar putea fi folosit asa, empiric, de oameni pentru o eventuala infectie cu COVID", a explicat medicul.Intrebat daca ar elibera un astfel de medicament, daca i l-ar cere cineva, Stefan a raspuns: "Exclus! In niciun caz medicii veterinari prescriu asa ceva, cred ca este vorba de o isterie care arata cat de fragili suntem in fata fake news ".El a mai precizat ca nu crede ca medicii din spitale vor ceda in fata presiunii."Romanii au o mare atractie pentru senzational si pentru aceste experimente sociale de pe social media, cineva lanseaza o bomba si multa lume merge pe aceasta cale care este toxica. Trebuie sa stie romanii ca o supradoza de Ivermectina la animale produce orbire", a avertizat el.Un alt medic veteninar care s-a grabit sa dezminta pe retelele sociale informatia potrivit careia Ivermectina ar avea efecte miraculoase in tratarea COVID-19 este si Ovidiu Rosu.Un alt semnal de alarma vine din partea veterinarului Petru Antonio Muresan, de la Cluj. Acesta este ingrijorat de faptul ca mesaje cu continut fals, privitoare la puterea miraculoasa a Ivermectinei impotriva virusului, sunt promovate chiar de medici.Pe langa istoricul substantei, medicul de la Cluj avertizeaza ca, pentru organismul uman, singura cale de a evita infectia cu COVID-19 ramane vaccinarea.Medicamentul antiviral Ivermectina, considerat de unele studii ca fiind eficient in tratarea infectiei cu noul coronavirus Intr-o discutie cu Ziare.com, Becali a dezvaluit totul legat despre aceste medicament e."Eu am doctori la clinica mea pe care i-am adus de afara, studiau in strainatate. Sunt romani si le dau 4000-5000 pe luna. Ei mi-au spus despre aceste tramente, pentru ca se faceau studii pe afara."Cel mai bun este Ivermectina. Se gaseste doar la mine, acum in Romania. Eu nu am nicio treaba, eu il cumpar aici. E din Ucraina, dar nu-l aduc eu.Ivermectina este un antiviral, folosit in practica medicala, cu efecte antiparazitare. Cercetatorii australieni au publicat, la mijlocul anului trecut, un studiu care arata eficienta Ivermectinei in infectia SARS-CoV-2, realizat, insa, pe un numar redus de cazuri. La finalul lui 2020 au aparut mai multe studii in Statele Unite care confirma eficacitatea medicamentului, explica medicul infectionist Virgil Musta.Organizatia Mondiala a Sanatatii si Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor au fost de acord ca exista un prim element de eficienta, dar nu suficient pentru ca Ivermectina sa se poata folosi in protocolul pentru tratarea infectiei cu noul coronavirus.CITESTE SI: