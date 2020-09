Jamila Cuisine, diagnosticata cu COVID-19: "Imediat ce am aflat, s-a instalat panica. Pentru inceput nu stiam cum de tocmai eu m-am infectat"

Geanina Staicu a explicat ca imediat cum a aflat, a intervenit panica deoarece nu a inteles cum a intrat in contact cu virusul."Am purtat mereu masca si am purtat-o corect, am pastrat distanta sociala, nici macar n-am plecat nicaieri in vacanta anul acesta, tocmai pentru a ma proteja si pentru a-i proteja pe ai mei. Ma simtem ca intr-un vis urat care parea sa nu se termine", a scris Geanina Staicu pe Facebook.In plus, aceasta povesteste cum s-a derulat perioada de carantina, timp in care a avut in permanenta "moralul la pamant"."A urmat apoi o cursa cu obstacole intre telefoane la DSP, controlul zilnic al politiei locale, carantinare pentru sotul si copiii mei, izolare pentru mine. Imi sarea inima din piept cand vedeam pe ecranul telefonului apel de la un numar de fix. Stiam ca fie e DSP-ul, fie ambulanta . Pe scurt a fost o perioada extrem de grea pentru mine, iar moralul meu a fost la pamant. Nu am vrut atunci sa spun nimanui", explica Geanina Staicu.A luat virusul de la sotul ei, el fiind primul care a avut simptome: " In legatura cu masca: masca m-a ajutat pentru ca nu am infectat pe nimeni. Si nu din cauza mastii m-am infectat.Sotul meu a fost la sala, singurul spatiu inchis unde n-a purtat masca pentru ca nu poti purta masca cand faci sport. El a avut primele simptome si de la el am luat si noi. Voi reveni cu un clip in care explic totul".Ea atrage atentia asupra importantei purtarii mastii si avertizeaza oamenii sa nu ia virusul in ras."As vrea doar sa constientizam ca virusul exista, ca putem face forme mai usoare sau mai grave (in cazul nostru au fost usoare) si ca cel mai rau, ii putem infecta si pe cei pe care ii iubim si care pot avea alte boli care le-ar pune in pericol sanatatea", concluzioneaza Geanina Staicu.Geanina Staicu este primul influencer roman care a primit butornul de aur de la YouTube, fiind renumita pentru retetele sale, pe care le posteaza atat pe canalul de YouTube, cat si pe blog.