Jandarmii si luptatorii SAS au intervenit la o inmormantare in Olt. Oamenii au inceput sa fuga cand i-au vazut

Zeci de oameni care participau, marti, la o inmormantare, in comuna Slatioara, judetul Olt, au fugit la vederea "mascatilor". Jandarmii si luptatorii SAS au fost sesizati ca sunt incalcate prevederile ordonantelor militare.

Potrivit unor surse locale, la inmormantarea din Slatioara participau aproximativ 40 de oameni. Ei erau adunati intr-o curte, unde murise o femeie.

Politistii au fost sesizati prin apel la 112, de catre un localnic, astfel ca zeci de politisti, luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Olt si jandarmi au ajuns la gospodaria unde avea loc adunarea, iar la sosirea mascatilor, cei care participau la inmormantare au fugit.

"In urma unui apel 112, prin care a fost sesizat faptul ca in curtea unei locuinte de pe raza comunei Slatioara este oficiata o inmormantare, la care participa mai mult de 8 persoane, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ganeasa s-au deplasat la fata locului pentru a verifica daca sunt incalcate prevederile ordonantelor militare.

In momentul in care politisti, luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Olt si jandarmi au ajuns la fata locului, multimea s-a dispersat", a declarat, Alexandra Dicu, purtator de cuvant IPJ Olt.

Sotul femeii decedate, un barbat de 61 de ani, a fost amendat cu 2.000 de lei pentru incalcarea prevederilor ordonantelor militare.

