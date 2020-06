Japonia doneaza Romaniei 12.200 de tablete dintr-un medicament experimental, utilizat in tratarea afectiunilor cauzate de covid-19

Ziare.

"Donatia, realizata in urma demersurilor efectuate de MAE pe cale diplomatica si de catre Ministerul Sanatatii, face parte dintr-un program umanitar in valoare de 1 milion USD desfasurat de Guvernul Japoniei, in cadrul caruia medicamentul va fi distribuit cu titlu gratuit in 38 de tari solicitante (dintre cele peste 70 de tari care si-au exprimat dorinta de a fi incluse in acest studiu clinic)", au transmis, sambata, cele doua ministere.Expedierea medicamentului s-a realizat prin bunele oficii ale Oficiului Natiunilor Unite pentru Servicii de Proiect (UNOPS). Cele 12.200 de tablete alocate Romaniei reprezinta tratamentul pentru 100 de pacienti suferinzi de COVID-19.a"MAE si Ministerul Sanatatii isi exprima satisfactia fata de decizia Guvernului Japoniei de a include Romania printre beneficiarii programului si considera ca acest gest este definitoriu pentru relatia stransa de prietenie dintre Romania si Japonia si, totodata, pentru solidaritatea internationala in fata pandemiei COVID-19. MAE si Ministerul Sanatatii adreseaza totodata multumiri deosebite Ambasadei Japoniei la Bucuresti pentru sprijinul pretios acordat in concretizarea acestui demers".