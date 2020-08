Jeff Bezos, CEO-ul Amazon, primul om din lume a carui avere a depasit pragul de 200 de miliarde de dolari

Bezos este acum mai bogat cu 78 de miliarde de dolari decat Bill Gates , cofondatorul Microsoft , ocupantul pozitiei secunde in topul celor mai bogati oameni din lume, scrie CNBC , citata de Europafm Jeff Bezos are cea mai mare parte a averii in actiuni Amazon, iar acestea au atins cote record in aprilie 2020, pe fondul cererii fara precedent din partea consumatorilor, in contextul pandemiei de COVID-19 si a lockdown-ului.Incepand de miercuri, Amazon valoreaza mai mult de 1,7 trilioane de dolari, ceea ce o face a doua cea mai valoroasa companie din S.U.A., dupa Apple Averea lui Bezos ar fi atins mai repede pragul de 200 de miliarde de dolari, daca nu ar fi fost afectata de divortul sau de MacKenzie Scott.Fosta sotie a lui Jeff Bezos se afla acum pe locul 13 in Indexul miliardarilor si a devenit una dintre cele mai bogate femei din lume in urma divortului, cand a primit o participatie de 4% din actiunile Amazon, ceea ce i-a oferit o avere de 37 de miliarde de dolari. Averea ei personala se ridica acum la peste 66 de miliarde de dolari.