Ministrul Sanatatii german sustine ca rata de infectare cu COVID-19 a scazut in urma impunerii restrictiilor

Exista in continuare o crestere zilnica a numarului de cazuri "dar este mai putin puternica. Acest lucru este incurajator pentru moment dar nu este suficient", a declarat Spahn pentru RTL si ntv.El a subliniat ca ar fi prea devreme sa vorbeasca despre "un punct de cotitura".Declaratiile ministrului intervin in contextul in care Istitutul Robert Koch (RKI), a raportat o crestere zilnica cu 18.487 de infectari, ceea ce ridica numarul total al persoanelor infectate cu COVID-19 de la inceputul pandemiei la 705.687.Cresterea a fost cu 3.155 mai mare decat cea de marti si mai mare decat cea din aceeasi zi a saptamanii trecute, cand s-au inregistrat 17.214 de cazuri noi.RKI a precizat ca bilantul total al mortilor de COVID-19 a crescut cu 261 miercuri, ajungand la 11.767.Mai tarziu in cursul zilei de miercuri, guvernul federal a facut declaratii similare cu cele ale lui Spahn, purtatoarea de cuvant Ulrike Demmer afimand totusi ca al doilea val nu a ajuns inca la momentul de varf."Vedem acum un trend pozitiv, dar ramane sa vedem daca avem de a face cu o intrerupere a circuitului", a spus Demmer.Pe 2 noiembrie, Germania a inchis restaurantele, barurile, institutiile culturale si locurile de petrecere a timpului liber intr-o tentativa de a limita raspandirea exponentiala a coronavirusului, in contextul unor preocupari tot mai mari ca sistemul sanitar al tarii putea fi depasit in termen de saptamani.De asemenea, au fost introduse restrictii dure la libertatea de adunare, conform carora doar membrii a doua gospodarii mai pot sa se intalneasca. Regulile de purtare a mastilor au fost extinse in mai multe zone urbane.Luni, cancelarul Angela Merkel urmeaza sa poarte convorbiri cu premierii celor 16 landuri pentru a discuta despre raspunsul la pandemie.Citeste si: Jaf ca-n filme in Germania. 6,5 milioane de euro, furate dintr-o cladire a Directiei vamilor