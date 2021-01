Joe Biden anunta ajutoare economice de mii de miliarde de dolari, acordate pe fondul pandemiei de COVID-19

Biden a declarat, vineri, dupa prezentarea mai multor membri ai echipei sale economice, ca propunerile sale includ ajutoare pentru guvernele statelor si autoritatile locale care au probleme din cauza pandemiei, precum si un nou sprijin pentru oamenii care si-au pierdut locurile de munca si nu isi permit sa isi plateasca chiria.Biden a mai cerut cresterea salariului minim la 15 dolari pe ora, aceasta fiind una dintre promisiunile sale electorale, si acordarea unor plati directe de 2.000 de dolari. Democratii au inclus aceste plati in programul lor de sustinere economica, adoptat in decembrie, dar nu au putut obtine acordul republicanilor din Congres decat pentru un ajutor de 600 de dolari."Avem nevoie de ajutoare directe mai mari pentru familii, firmele mici, inclusiv un ajutor direct de 2.000 de dolari. 600 de dolari este insuficient", a spus Biden.Biden a mai spus ca va prezenta planul joi.Probabilitatea ca Biden sa isi puna in aplicare proiectele a crescut in urma celor doua locuri de senatori castigate de democrati in alegerile din Georgia, care permit acestora sa detina majoritatea in Senat.Planul initial al lui Biden era in valoare de sub 1.000 de miliarde de dolari, dar acesta a spus vineri ca "cercetarile economice" confirma ca, in criza actuala, mai ales cu dobanzi atat de scazute, masurile imediate, chiar in conditiile finantarii deficitului, vor ajuta economia.Presedintele ales a mai spus ca sunt necesare masuri pentru a ajuta americanii sa depaseasca criza de sanatate si economica, pentru "a evita un cost economic mai mare, care ar avea loc din cauza unui somaj prelungit, a foamei, a pierderii locuintelor si a intrarii in faliment a afacerilor.".Cu toate acestea, republicanii si chiar unii democrati s-ar putea opune la cresterea cheltuielilor care ar alimenta deficitul bugetar, senatorul democrat Joe Manchin, din West Virginia, fiind printre cei care au primit ideea cu scepticism.Echipa de tranzitie a lui Biden a anuntat, vineri, ca analizeaza si alte masuri economice de sprijin, care ar putea fi luate unilateral, intre care prelungirea suspendarii platii imprumuturilor federale pentru studenti.Citeste si: Lantul de aprovizionare dintre Irlanda de Nord si Marea Britanie, pe cale sa se prabuseasca. Reglementarile post-Brexit duc la lipsa alimentelor si materiilor prime