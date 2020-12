Johnson and Johnson promite un vaccin impotriva COVID. Cand va fi gata

"Noi vizam luna ianuarie in privinta rezultatelor cu privire la eficienta si siguranta", a declarat el la o masa rotunda virtuala, la Geneva.Paul Stoffler si-a exprimat speranta ca grupul sa fie "in masura sa anunte rezultatele" cu privire la eficienta si siguranta la sfarsitul lui ianuarie.Grupul anunta in septembrie ca spera sa obtina o autorizatie de urgenta in vederea punerii pe piata a vaccinului sau imporiva covid-19 "la inceputul lui 2021".El a fost nevoit apoi sa-si intrerupa o scurta perioada de timp testele clinice in faza 3, in urma imbolnavirii unui participant.La testele clinice din faza 3 participa 60.000 de persoane, in 200 de locuri situate in Statele Unite si in alte tari.Paul Stoffler a reiterat ca JNJ intentioneaza sa-si vanda vaccinul la pretul de cost si a subliniat ca, spre deosebire de vaccinurile competitiei - care au nevoie de o temperatura foarte scazuta care ridica probleme de logistica si practice, vaccinul sau se patreaza la doua grade centigrade.CITESTE SI: