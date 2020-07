Johnson & Johnson a inceput joi studiile clinice de siguranta pe oameni pentru vaccinul sau impotriva Covid-19

Atunci cand au fost expuse la virus, toate cele sase animale vaccinate au fost complet protejate de imbolnavirea plamanilor si cinci din sase au fost protejate de infectie, care a fost masurata prin prezenta virusului in nari, potrivit studiului publicat in revista Nature."Acest lucru ne da incredere ca putem testa vaccinul intr-o singura doza in aceasta epidemie si sa aflam daca are un efect protector asupra oamenilor", a declarat dr. Paul Stoffels, directorul stiintific al J&J, intr-un interviu telefonic.Producatorul de medicamente a anuntat ca a inceput un studiu clinic pe oameni in faza incipienta, in Statele Unite si Belgia, si ca va testa vaccinul sau candidat pe mai mult de 1.000 de adulti sanatosi cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani, precum si pe adulti cu varste pornind de la 65 de ani.Guvernul american sustine activitatile J&J in domeniul vaccinului pentru Covid-19 cu fonduri de 456 de milioane de dolari, in cadrul unui program de accelerare a productiei de vaccinuri pentru oprirea pandemiei care a infectat milioane de oameni si a ucis peste 660.000 de persoane la nivel mondial.