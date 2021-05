Prefectul Capitalei: Convocam CMBSU joi, daca incidenta COVID coboara marti sub 1,5 si ramane descrescatoare

"La fel ca la pragul de 3/1.000, vom astepta 48 de ore pentru a vedea ca se pastreaza tendinta descrescatoare. Daca se pastreaza, convocam comitetul joi. Tot joi asteptam si noua HG de prelungire a starii de alerta cu posibile noi scenarii", a spus Alin Stoica intr-o declaratie de presa, intrebat daca marti va fi convocat CMBSU in cazul in care incidenta COVID-19 va fi sub 1,5 la mia de locuitori.Capitala a inregistrat luni o rata de infectare de 1,59 de cazuri la mia de locuitori, in scadere de la 1,65 - duminica si 1,78 - sambata